《瘋狂獨角獸》葉芷妤來台拍鬼片！首搭檔鳳小岳 曝他私下暖舉

《女鬼橋》系列票房導演奚岳隆恐怖話題新作《無形》11日正式開鏡，電影將道教神秘學與隱形人傳說結合，找來泰國華裔女星葉芷妤及鳳小岳主演，首度合作的兩人直呼，相當期待拍攝時的火花和化學反應。

《女鬼橋》系列票房導演奚岳隆恐怖話題新作《無形》11日正式開鏡。（圖／發起日影視 提供）

葉芷妤因出演Netflix影集《瘋狂獨角獸》爆紅，更憑藉GL劇《Love Design 愛情設計》人氣持續攀升。導演談起這對新鮮組合表示，選擇鳳小岳是因他理性中有股壓抑的陰影感，符合角色神秘又深邃的氣質；葉芷妤則擁有很強的生命力和真實情感，不是典型被保護的樣子，「兩個放一起有很微妙的張力，不是安全的組合，但正因為不安全，才很迷人」。

廣告 廣告

導演奚岳隆、監製莫澤川、製作人胡正華日前率領男女主角鳳小岳、葉芷妤以及呂雪鳳、Darren邱凱偉、蔣偉文、黃信赫出席開鏡儀式。26歲的葉芷妤說得一口流利的中文，對於演出電影《無形》，她充滿期待表示：「角色很多情緒都藏在心裡，要用細微的表情和動作去表現，是我覺得最有挑戰的地方。」她看過鳳小岳的作品，讚他表演自然，回憶兩人第一次排戲，自己有點緊張，多虧小岳幫忙，讓她快速進入狀況。

鳳小岳片中飾演神秘的物理學者「孫銘」，特別在前期跟著參與劇本創作，從最核心層面理解角色的慾望與動機。他興奮說：「我第一次挑戰驚悚類型電影，看劇本就被深深吸引，孫銘背負著深層痛苦與強烈執著，非常渴望探索他的內心，迫不及待想開拍！」他也分享和葉芷妤在排戲時就彼此毫無保留地交換想法，十分期待拍攝時的火花和化學反應。

泰國華裔葉芷妤（右）因出演Netflix影集《瘋狂獨角獸》爆紅。（圖／發起日影視 提供）

《無形》劇情講述一名社工在一次家訪後，意外牽動連環悲劇，揭開一段被掩埋多年的禁忌秘密。隨著詭異事件接踵而來，她察覺到一個「看不見的存在」悄然靠近，並導致多起殘暴殺人事件，追查真相的過程中，又默發現這股力量源自一場結合禁術實驗與詭異儀式的秘密計畫。

故事從古老的道術出發，透過隱身術帶出現代的恐懼，奚岳隆說：「我們與其他隱形題材不同，不是描述一個人獲得超能力，而是把『隱形』當成詛咒，你越想看清真相，可能就會失去得越多！」《無形》預計農曆年前殺青。

延伸閱讀

「驚悚片女神」發威！綑綁、拖行場面曝 揭背後可怕秘密

影/《破墓》升級版！宋慧喬驚悚化身修女驅魔 台灣也有真實黑祭司

網路交友出問題！土屋太鳳捲連環殺人案又遭跟蹤狂糾纏 慘到懷疑人生崩潰痛哭