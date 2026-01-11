《瘋狂獨角獸》葉芷妤來台！搭檔鳳小岳 首度挑戰驚悚電影

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

《女鬼橋》系列票房導演奚岳隆恐怖話題新作《無形》（Phantom）今（11）日正式開鏡，電影將道教神秘學與隱形人傳說結合，找來Netflix影集《瘋狂獨角獸》爆紅的泰國華裔女星葉芷妤、金鐘獎迷你劇集影帝鳳小岳首度合作，打造「全新隱形人」。

恐怖話題新作《無形》今（11日）正式開鏡，主演包括呂雪鳳（右起）、葉芷妤、鳳小岳、Darren邱凱偉、蔣偉文、黃信赫等人，預計農曆年前殺青。（圖／發起日影視提供）

今天導演奚岳隆、監製莫澤川、製作人胡正華，率領男女主角鳳小岳、葉芷妤以及呂雪鳳、Darren邱凱偉、蔣偉文、黃信赫出席開鏡儀式。26歲的泰國華裔女星葉芷妤充滿期待說：「角色很多情緒都藏在心裡，要用細微的表情和動作去表現，是我覺得最有挑戰的地方。」她看過鳳小岳的作品，讚他表演自然，回憶兩人第一次排戲，自己有點緊張，多虧小岳幫忙，讓她快速進入狀況。

鳳小岳片中飾演神秘的物理學者孫銘，特別在前期跟著參與劇本創作，從最核心層面理解角色的慾望與動機。他興奮說：「我第一次挑戰驚悚類型電影，看劇本就被深深吸引，孫銘背負著深層痛苦與強烈執著，非常渴望探索他的內心，迫不及待想開拍！」他也分享和葉芷妤在排戲時就彼此毫無保留地交換想法，十分期待拍攝時的火花和化學反應。

電影《無形》由發起日影視D-Day Pictures製作，去年在坎城影展曝光前導影片，立刻賣出馬來西亞、印尼、越南等7個東南亞國家的戲院版權，成為最受矚目的華語驚悚新作之一。電影講述社工林又默一次家訪後，意外牽動連環悲劇，揭開一段被掩埋多年的禁忌秘密。隨著詭異事件接踵而來，她察覺到一個「看不見的存在」悄然靠近，並導致多起殘暴殺人事件，追查真相的過程中，又默發現這股力量源自一場結合禁術實驗與詭異儀式的秘密計畫。





