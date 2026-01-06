瘋狂粉絲護主肉搜網友咒罵 他衰被男星上錯車慘遭網暴

羅雲熙自己認錯車，卻意外引起粉絲網暴車主。（翻攝自微博）

莫莉被詐騙後，與經紀人Henry要求負責匯款的前助理簽下保密條款，不得對外聲張。事後卻發聲明公開指責前助理，前助理因此飽受網友肉搜與霸凌，上個月底跳樓輕生。

有不少例子是因為藝人關係而被網暴，中國大陸女星虞書欣2021年曾因母親欠債200萬人民幣，被網友嘲為「老賴之女」，其粉絲在社交網站上進行「地毯式搜索」，一一記錄下這些「抹黑」虞書欣的人，其中一名大學生就讀的大學官博因而遭粉絲洗板，被要求學校開除她。

有大學生因抹黑虞書欣而被粉絲洗版，要求學校開除。（翻攝自微博）

韓女星張員瑛的粉絲因為看到網友在網路上揶揄她，竟在網上肉搜對方的工作單位、個人資料、電話號碼，並咒罵對方被家暴到死，連幫這名網友說話的其他無辜人也遭肉搜，經查該粉絲竟為百度副總裁之女。

張員瑛的粉絲為了聲援她，在網路上肉搜霸凌網友。（翻攝自IG）

中國大陸男星羅雲熙在機場誤認素人車輛，被車主提醒後回應「好跩啊」，引發粉絲網暴車主。事件發酵後他發文道歉，稱言論為緩解尷尬卻失敗，並呼籲粉絲冷靜。但仍有網友質疑其態度與粉絲洗地行為。

《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

