瘋狂粉絲迷戀女明星傳「性愛恐攻」訊息判罪

圖瘋狂粉絲蔡男迷戀女明星傳「性愛恐攻」訊息，被雄院判罪。（資料照）

蔡姓男子迷戀某女明星的外貌和才藝，竟在臉書私訊，傳送「性愛恐攻」訊息，遭警方循線查獲。雄院審結，依恐嚇危害安全罪判他三月徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決指出，一一三年八月十日早上，某女明星睡醒後，發現有粉絲凌晨四點，透過臉書粉專傳私訊給她，女明星打開訊息一看，發現傳訊的臉書帳號「李進益」寫下「想邊吃奶子邊幹妳」。

由於女藝人常會遇到瘋狂粉絲，當時不以為意，沒想到「李進益」竟開始變本加厲。女明星發現，「李進益」從同年八月廿五日起，每隔幾天，就會接到他傳送的下流私訊，包含「好身材回台灣，晚上來高雄旅館（傳簡訊）給我我想幹妳」等文字訊息。

後因女明星不甘騷擾訊息，並擔心自身安危，即向新店警方求助，警方調查後，循線查獲在高雄發文的蔡男，即移交高雄警方查辦。

雄院審理時，蔡男坦承犯行，並表達歉意想和與女明星和解，但女明星堅不肯原諒他，法男認定蔡男未注意粉絲和女明星彼此之間的交流分際和界限，依恐嚇危害安全罪判刑三月，得易科罰金。