瘋狂網路世界、悲情六口之家…苗栗縣長鍾東錦斥Threads友：秉持良心
記者李鴻典／台北報導
社群媒體流傳「苗縣某小一女童遭繼母施虐、社工失能未處理」等指控，苗栗縣長鍾東錦今（16）天表示，孩子我們會照顧好，對於這個重組家庭我們會持續追蹤輔導，但他要逆風一次，對於這些Threads友，無論是網軍還是真實帳號，期望你們秉持良心，不要為了流量與一時激情，隨意擾動甚至毀滅別人的生活。
苗栗縣政府昨天深夜發出新聞稿指出，近日社群媒體上流傳「本縣某小一女童遭繼母施虐、社工失能未處理」等指控，內容失真、誇張並與事實不符。苗栗縣府基於保護兒少，特此立即嚴正澄清，以阻止錯假訊息造成社會恐慌及個案家庭二度傷害。苗栗縣府強調，於7月即已介入迅速查證，並啟動處遇相關機制，絕無「社工失能」情事，呼籲勿再散播錯假訊息以免觸法及造成兒少二度傷害。
「未經他人苦，莫勸他人善，瘋狂的網路世界，悲情的六口之家。」鍾東錦今天則發文指出，昨天在Threads流傳的一篇虐童文，經證實部分為捏造資訊，縱然火速澄清，但透過網路病毒式傳播，憤怒掩蓋真相，正義之士傾城而出，沒人在意故事的真正背景是什麽，但卻又再一次，因為未經查證的片面資訊導致的網暴，毀了一個原本可能透過輔導，而走出困境的六口之家。
「一個外送媽媽，獨立撫養五個孩子，其中甚至有幾個沒有血緣關係。」鍾東錦說，沒有道德邊際的Threads，虛假謠言滿天飛，捏造事實幾乎無責，撕裂衝突無所不在。隨便編造的流言一經轉傳，都能導致某個家庭破碎甚或國家政策因此轉彎。每個人都有故事，每個人都會犯錯，但這位母親平日忙於外送之外還要兼顧五個小孩，「換作是我，我不確定我是否也能扛住這樣的壓力」。
「成年人的崩潰只在一瞬間，一篇網路文章成為壓垮母親的最後一根稻草，壓力決堤，孩子安置，社工心灰意冷。」鍾東錦感嘆，網路給了我們絕對的言論自由，但卻沒有喚醒我們的思辨能力，議題爆發只要一天，處理與修復可能要數月甚至數年，但隱藏在謾罵聲後的淚水，沒人看見。
鍾東錦強調，孩子我們會照顧好，對於這個重組家庭我們會持續追蹤輔導，但他要逆風一次，對於這些Threads友，無論是網軍還是真實帳號，期望你們秉持良心，不要為了流量與一時激情，隨意擾動甚至毀滅別人的生活。「輿論是兩面刃，願我們都是明白人。」
