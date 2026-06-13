瘋狂股市1》 東學、西學螞蟻一起上 韓國借錢炒股贏台灣

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〔記者高嘉和／台北報導〕〔記者高嘉和/綜合報導〕AI(人工智慧)浪潮引爆韓股創紀錄大漲，韓國媒體形容自家散戶如「螞蟻」，投資韓股是「東學螞蟻」、而美股是「西學螞蟻」；瘋狂的投機行為與槓桿操作，多次成為韓媒頭條，韓國人熱衷已無法單純用「致富」解釋、更像是一場特有「社會焦慮」，年輕人「寧可全部歸零，也不想錯過漲幅」的極端心態，企圖在「地獄朝鮮」拚搏一次翻身機會。

早期韓國散戶因捍衛韓股，被稱為「東學螞蟻」(呼應1894年東學黨運動)，後來這群散戶轉向海外淘金，紐約與那斯達克成為主戰場，被戲稱為「西學螞蟻」。

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美股高風險商品 韓國人瘋狂搶進

《韓國經濟日報》報導，「西學螞蟻」在美股的前十大持股中，長年有半數以上是高風險的衍生性商品。其中，SOXL(三倍做多半導體)、TQQQ(三倍做多那斯達克)，以及近年因特斯拉、NVIDIA 暴漲而衍生的TSLL(兩倍做多特斯拉)、NVDL(兩倍做多NVIDIA)，最大海外單一買家群體皆為南韓散戶。

《每日經濟新聞》也引述韓國金融投資協會KOFIA統計，韓股的「信用交易融資餘額」(散戶向券商借錢炒股的保證金餘額)近年多次突破歷史峰值、甚至衝上37兆韓元；這群「東學螞蟻」透過信用貸款、甚至解約人壽儲蓄保險、抵押房產，全數押注在三星電子與SK海力士這兩家記憶體巨頭上，等同將財富綁在週期性極強的「記憶體景氣」與高槓桿上的行為。

《朝鮮日報》曾針對韓國20到30歲年輕世代的金融借貸進行專題報導。報導中引述了南韓匿名職場社群「Blind」上的熱門貼文與年輕人的集體心聲：「在首爾房價高不可攀、階級固化的社會下，不開150%甚至200% 的槓桿去賭一把翻身，這輩子就註定是輸家。」這種「寧可全部歸零、也不想錯過漲幅」的極端心態，導致20多歲年輕人的保證金貸款增速年增率翻倍。

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