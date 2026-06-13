瘋狂股市2》四「貸」同堂是少數！台灣人多是「搬錢」戰台股

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〔記者高嘉和／台北報導〕〔記者高嘉和/綜合報導〕在AI(人工智慧)狂潮推升下，今年以來台股頻創新高，市場上有所謂房貸、車貸、信貸與融資全開的「四貸同堂」高槓桿操作疑慮，但銀行會進行貸後管理，防範特定用途貸款違規挪用去買股票，金融業直言「四貸同堂理應是少數」！而今年首季保單解約金額年增700億元、券商融通餘額倍增，加上「證券劃撥存款餘額」不斷創下新高，台灣借錢炒股沒韓國人那麼瘋狂，大多是「搬錢」搶搭AI發財列車。

Q1保單解約 年大增700億

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根據統計，今年第一季壽險保單解約金額合計高達4815億元，較去年同期大增700億元。另截至今年5月底，券商融通餘額(含信用交易融資、借貸款項等)衝上1兆2546億元，較去年同期翻倍成長，占券商淨值比攀升至178%。

壽險業者分析，保戶解約大多是儲蓄險、利變壽等傳統型商品，而非投資型保單，顯見是今年以來台股頻創新高，主要是吸引保戶解約傳統型保單後「錢進台股」。

另股市熱潮明顯帶動個人的理財借款需求。金管會統計，今年4月國銀總放款量較上月增加3456億元，其中周轉金放款大增2725億元；若進一步拆解，個人借款月增1838億元，遠大於房地產購置的增量，可見超過三分之二的增量都來自個人周轉金借款。

定存轉活儲 證券劃撥帳戶創高

還有就是存款結構上出現定存轉活儲，證券劃撥帳戶創新高趨勢。一方面，受惠於AI趨勢帶動外資匯入與台商資金回流，4月份國銀新增存款暴增逾1兆元，創下歷史單月最高紀錄；但另一方面，散戶卻因不滿於約1.7%的定存利率，紛紛選擇「定存不續約」或「提前解約」。這些資金大量挪移至活期帳戶準備進場，導致「證券劃撥存款餘額」不斷創下歷史新高；而第一季台股單月定期定額扣款金額更逼近300億元天量，顯示保守定存戶也難擋股市魅力。

金融業分析，立委擔心的高風險「四貸同堂」並非全貌，但台灣民眾透過解約保單、解除定存等多元手段，正將龐大資金源源不絕地搬入台股市場。

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