「瘋狂足療師」刺路人遭壓制 所長低調表揚5警

陳姓按摩師持20公分足療刀突襲2路人，傷者衝派出所求救，5警員迅速壓制送醫止血。所長低調包了年節紅包，第一時間鼓勵警員英勇。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕台南陳姓按摩師疑失戀抓狂，持足療刀突襲2路人殺進派出所，所幸5位員警上前及時壓制，沒讓衝突擴大，警六分局金華所長給了過年紅包鼓勵警員，卻低調沒張揚，只希望他們的英勇能獲得肯定。

據了解，陳姓按摩師疑因最近失戀，但工作上沒異樣，也沒有與客人衝突，案發當晚甚至還與客人聊天，但到了晚間8時許，不曉得發生什麼事，他安靜離開按摩店，抓著20公分的金屬足療刀突襲路人。

其中一位被害女子在背部被刺傷後，向附近的診所求救，而被害男子被襲擊時，正好在金華派出所前，他當下衝上警所的階梯，被絆倒後用台語大喊「他手上有刀」，還好當時警所內警力充足，5位警員也反應迅速，上前壓制陳男並解除刀械，將兩位傷者送醫，未造成傷害擴大。

案發後，陳嫌面對訊問保持沉默，警方也派員到醫院詢問被害人筆錄，直到深夜將犯人送到拘留所後，金華派出所長陳重羽包了5包春節紅包，給第一時間衝上前壓制陳嫌的警員，他自掏腰包卻沒有張揚，雖然金額沒很多，制伏歹徒也是警方份內的工作，但希望能鼓勵警員，肯定他們的英勇。

基層警員指出，隨機傷人案常在曝光後又有模仿效應，像未爆彈一樣，除了要短時間內判斷危險、保護民眾，也要面對後續大眾的檢視，例如先前的北捷中山站張文事件後，有輿論質疑警方裝備不足、反應不夠快，每次悲劇都會讓警察組織進步，也希望能獲得社會認同。

警六分局呼籲，民眾在公眾場合提高警覺，切勿模仿暴力行為，另外陳男初步訊問後，因夜間障礙先送拘留所休息，依目前掌握的證據，全案將朝傷害罪嫌偵辦。

