瘋狂追殺逃亡者血滿地！緬北「明家集團」11人中國伏法 團滅始末曝

2023年11月16日，緬甸警方在邊境將明珍珍移交給中國公安。翻攝公安部微博



中國央視新聞今天（1/29）報導，浙江溫州法院對被判死的緬北「明家犯罪集團」11名罪犯執行死刑，該集團涉詐涉賭資金超過100億人民幣（約449.8億元台幣），至少造成14名中國公民死亡。央視之前報導，明家為盤踞緬北果敢的｢四大家族｣之一，控制當地賭場、礦產、地產和其他黑灰暴利產業。

綜合央視、澎湃新聞報導，「明家犯罪集團」大家長明學昌，1954年出生於緬甸果敢，先後擔任緬甸撣邦議會議員、果敢自治區領導委員會委員等職務。央視訪問溫州公安局高層王造表示：「明家最大的特點就是依靠在當地歷史以來形成的勢力、實力以及武裝，通過武裝實施控制、管理。」

明家與金主緊密共生

在明學昌帶領下，明家2015年開始逐漸依靠賭博、電詐生意走向暴富，逐步發展爲以明學昌兒子明國平、女兒明菊蘭、孫女明珍珍等爲主的犯罪集團，與白家、劉家、魏家名列「四大家族」。

2025年9月29日，中國浙江省溫州市中級人民法院，一審公開宣判「明家犯罪集團」一案。翻攝網路

集團通過招攬電詐金主在當地設立「臥虎山莊」、路易國際、玉祥國際集團等產業化、集團化的賭詐園區，高峰時期園區涉詐人員上萬人。明家及電詐集團大肆對中國公民實施假投資理財、刷單返利、冒充公檢法（公安、檢察院、法院）、虛假徵信等各類電詐犯罪活動。

金主和明家是相互依存、緊密共生的關係，明家收取金主「保護費」，爲了金主擺平麻煩事、派駐武裝人員暴力管理，對不服從管理、無法完成任務的電詐人員執行體罰或殘害。而金主爲逃避執法單位打擊、控制電詐人員，往往主動依附明家尋求庇護。

明家收取保護費、物業費、管理費和租金等所得，用於加強武裝後，得以對園區實施更嚴格控制，確保繼續獲取暴利，在此循環下家族勢力版圖持續擴張。

「10.20」血夜槍響

央視訪問一名曾在「明家」的「臥虎山莊」擔任民兵隊長的羅姓男子，他說明家對於園區人員管理不手軟，「打死的也有，跳樓的也有。如果是逃跑了，又命令我們必須把人抓回來。」他說毆打、虐待、銬在老虎籠旁威嚇、關小黑屋禁閉等，天天上演、司空見慣。

2025年2月20日，200名在緬甸妙瓦底被捕的中國籍詐騙嫌犯，被送往泰國後遭中國警方押回南京。美聯社

中國公安部2023年7月開始部署，打擊緬北涉中國電信網路詐騙犯罪專項行動，而同年10月明家「臥虎山莊」一起重大槍殺中國公民事件，讓打擊行動更受矚目，加速了明家倒台。

2023年10月，緬甸執法人員在果敢清查園區，明家打算將「臥虎山莊」人員轉到「安全地帶」，待檢查完再送回。同月20日，明家命武裝人員攜槍押送約600人，但誆騙這些人此行是為「送想回家的人回中國」。園區中人很快意識到自己不是要被送回中國，開始逃跑反抗，武裝人員開槍釀4死4傷。

「四大家族」遭徹底摧毀

「10.20」這起「惡性重大」的4死案後，中國公安部查到明珍珍指派手下清理犯罪現場，藏匿其中3名中國籍死者遺體。不過中國公安依舊赴果敢調查，查獲遺體、骨灰、大量彈頭與槍彈痕跡、幾百份血跡樣本。

2023年11月12日，中國公安機關對明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍懸賞通緝；11月16日明國平、明菊蘭、明珍珍3人在緬甸被捕後移交中國；明家大家長明學昌則是在2023年11月15日，緬甸當局執行夜間抓捕行動時畏罪自殺。

2025年2月20日，200名在緬甸妙瓦底被捕的中國籍詐騙嫌犯，被送往泰國後遭中國警方押回南京。美聯社

隔年1月30日，載有包括四大家族中其他三家成員，以及4名「10.20」槍案重大嫌犯的包機降落昆明機場，中國警方宣告「10.20」槍案偵破、緬北果敢「四大家族」徹底摧毀。

明家集團11人被執行死刑

2024年12月，浙江省溫州市人民檢察院對明家39名被告依法提起公訴，檢察機關當時表示，「依法審查了1110本卷宗、1.5萬份證據材料，提出500餘條取證補證意見」。

2025年9月29日，浙江省溫州市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪，判處「明家犯罪集團」案中明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑。

2025年2月19日，3名衣索比亞籍的詐團受害者，展示在緬甸期間因「業績」未達標遭詐團電擊懲罰的傷口。路透社

明國平、明珍珍等上訴，2025年11月浙江省高級人民法院駁回上訴，維持原判，報請最高人民法院核準。最高人民法院認定一審、二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當、程序合法，核准明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑。

央視今天（1/29）報導，浙江省溫州市中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，對本案11名罪犯宣判並執行死刑。

2025年2月19日，一名在自緬甸獲救、已然傷殘的詐騙集團受害者。路透社

