瘋砍父母如剁肉餡！逆子還原弒親如「說故事」超冷血 親友怒轟「畜生」

廖姓兇嫌涉殺害雙親，移送複訊時多名親友拍車窗怒罵「畜生」。讀者提供、李政龍攝



震驚全國的新北市蘆洲的蔥油餅老夫妻命案，竟然是36歲啃老逆子痛下殺手，犯下殘忍殺害雙親的36歲廖姓男子，逃亡45小時之後在新莊落網。他向警方講述案情時，稱早就有想法要殺了雙親，甚至在還原過程時，講述用開山刀瘋砍父母的過程，宛如是在「說故事」，語氣平靜讓人感到可怕。另外，親友們對於廖男行徑氣憤不已，移送時狂敲廖男搭乘之偵防車，怒嗆「畜生」！

廖男供稱，17日晚間在家中向母親索討5000元，但母親不願給，他憤而持網購的開山刀與母親發生爭吵，雖然最後母親仍給了5千元。但剛好父親回來後，看到他又向母親要錢就開罵，他與父親發生激烈爭吵，因此就持刀猛砍雙親。

根據現場跡證顯示，廖男行兇時已喪失理智，砍殺雙親殺紅了眼，廖父雖伸手抵擋，但廖男似乎完全不予理會，宛若剁肉餡般朝父母後腦瘋砍。從老夫妻遺體也可發現，老夫妻後腦勺已被刀砍至凹陷，背部、手部也都刀刀見骨，顯見廖男凶殘程度。

廖嫌昨晚被抓後，員警表示在圍捕時廖嫌稍微緊張，但隨後心情就回復平穩，描述行兇過程毫無情緒反應，似乎在描述別人故事，感受不出一絲絲悔意，辦案人員心中震驚不已，為何能如此泯滅人性。

今天下午，廖男被移送新北地檢署複訊，偵防車才從警局地下道駛出來，就有自稱廖家親友的人，衝上前拍打偵防車的車窗，大聲怒罵車內的廖男是畜生、垃圾。

今天傍晚，新北地檢署調查後認為廖男涉犯《刑法》第271條第1項、第272條之殺害直系血親尊親屬罪嫌之重罪，且已有逃亡、滅證之事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

