《瘋神》男星大阪模仿跑跑人拍照 遭酸「丟臉到國外」他23字神回

【緯來新聞網】男星香蕉（王俊傑）以表演Beatbox聞名，因節目《瘋神無雙》打開知名度，他近日和妻子Timmy（游安婷）前往日本大阪旅遊，在熱門景點「固力果跑跑人招牌」打卡，怎料遭到網友嗆「丟臉丟到國外」，對此香蕉本人也正面回應，掀起討論話題。

香蕉日前和妻子到日本旅遊。（圖／翻攝自香蕉 王俊傑臉書）

香蕉23日在臉書發文表示，他是人生第一次到大阪，興奮與道頓堀知名地標「固力果跑跑人」合照，並做出一樣的動作，不過現場只有2度低溫，因此單薄的運動背心和短褲穿著引發路人關注。



香蕉直言，好多人一直看他，不只有台灣人，連日本人、韓國、歐美、香港、印度、孟加拉與宏都拉斯，經過看到都笑出來，「可能覺得很陽光吧！？」更透露要是知道這麼冷，可能就不會如此少，但他也驕傲道：「沒看過有人穿這樣拍，我是第一個」。



貼文引起熱烈迴響，多數網友都覺得很有趣，「勇猛！叫你第一名」、「看到你的貼文都覺得很開心」，然而也有部分網友不以為然，開嗆：「丟臉丟到國外去」。對此，香蕉正面回擊：「真假…如果怕丟臉到國外去，那您就少出國，避免這個情形」。

廣告 廣告

香蕉在IG限時動態發文。（圖／翻攝自香蕉 王俊傑IG）

沒想到該名網友繼續嗆：「你如果連這樣的說法都無法接受，就不適合當藝人囉」，香蕉見狀再度回覆，解釋自己並非不能接受批評，只是用對方的方式回應，強調人與人之間應該要互相尊重，事後也將截圖PO到IG限時動態，寫下：「會不會太失禮…我說他」、「不是嗆聲，是真心的對談」。

更多緯來新聞網報導

Ella陷手術後遺症低潮 柯叔元《生命捕手》慟失奶媽又被他爭權

理想混蛋成軍8年熬過嘲笑聲！從3.5坪社辦圓夢唱進小巨蛋