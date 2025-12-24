《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊

娛樂中心／施郁韻報導

香蕉前往道頓堀知名地標「固力果跑跑人」前拍照。（圖／翻攝自香蕉 王俊傑臉書）

藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。

香蕉日前在臉書發文，表示自己「人生第一次到大阪」，並附上一張照片。照片中，他前往道頓堀知名地標「固力果跑跑人」前拍照，並模仿跑跑人的造型穿搭，他穿著老婆親手裁縫的運動背心，成為眾人注目的焦點。

香蕉直呼「不只有台灣人，連日本人、韓國、歐美，香港、印度、孟加拉與宏都拉斯經過看到都笑出來，可能覺得很陽光吧！？」他表示，當時低溫僅有2度，如果早知道這麼冷「可能就不會穿那麼少了。」笑稱自己是第一個穿這樣在跑跑人前拍照。

貼文一出，引起網友熱烈討論，大部分網友抱持正面態度，有一名網友批評香蕉是「丟臉丟到國外去。」香蕉高EQ回應，語氣仍保持幽默，「真假...如果怕丟臉到國外去，那您就少出國，避免這個情形」。

沒想到該名網友繼續留言：「你如果連這樣的說法都無法接受，就不適合當藝人囉。」香蕉也再次回覆，強調自己並非不能接受批評，只是「用你的方式回你」，表示人與人之間應該要「互相尊重。」他也將畫面截圖在IG限動發文，直言「會不會太失禮」。

