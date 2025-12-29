瘋跨年！中捷、高捷延長營運至凌晨2點 皆有免費接駁

迎接跨年夜到來，台中與高雄兩地捷運公司宣布延長營運時間因應大量人潮。台中捷運將營運至翌日凌晨2時，高雄捷運則延長至凌晨2點，輕軌營業至凌晨1點半，確保參加跨年活動的民眾能夠安全返家。

台中捷運跨年夜將延長營運至隔日凌晨2時。 （圖／台中市府提供）

台中市12月31日跨年夜將有多場活動熱鬧登場，市府主辦的「台中最強跨年夜」於水湳中央公園舉行，洲際棒球場則有五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會開唱，圓滿戶外劇場同步舉辦跨年音樂會「FOREVER YOUNG 2526'」。中捷公司表示，當日將分階段調整班距，白天維持平日時刻表，尖峰時段班距為6分鐘，離峰時段為9分鐘。

因應跨年晚會人潮湧現，中捷自晚間7時起，原離峰班距將加密至6.5分鐘，並持續營運至凌晨2時。中捷公司緊急應變小組當天晚上將與捷運警察配合強化場域安全，捷運警察亦將增派警力巡邏守望，維護疏運安全。

市府規劃2條免費接駁車路線，分別自捷運市政府站及松竹站發車，為有效疏運台中跨年晚會人潮。台中跨年晚會在當天晚間6時暖場，7時正式開唱，往會場接駁車發車時間為晚間5時30分至11時，回程則自晚間10時至翌日凌晨1時30分，班距約10至15分鐘一班，坐滿或時間到即發車。民眾可搭捷運至文華高中站或文心櫻花站，沿著甘肅路人行通廊步行前往會場，沿途均設有清楚指標及交通管制設施。

中捷公司指出，洲際棒球場當晚舉辦五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會，主辦單位在捷運松竹站設置免費接駁專車，歡迎「五迷」搭乘捷運前往五月天主題車站松竹站拍照打卡，再轉乘接駁專車直達演唱會現場。

高雄捷運紅線自下午4點半起，班距加密至4分鐘，圖為資料畫面。（圖／高雄捷運提供）

高雄市夢時代將於時代大道舉行跨年晚會，預估會有大量人潮湧入。高捷公司說明，跨年夜適逢上班日，預估下午4點半後人潮逐漸湧入會場，捷運紅線自下午4點半起，班距加密至4分鐘，並於凌晨12點起啟動分段加密至凌晨2點收班。其中R3小港站至R19楠梓科技園區站班距縮短至3分鐘，R19至RK1岡山車站維持6分鐘，部分列車僅行駛至R19，前往R20後勁站以北旅客需於R19換車。

輕軌部分延長營業至翌日凌晨1點半收班，跨年會場周邊的C4凱旋中華站、C5夢時代站，在跨年當日傍晚5點起暫停旅客上下車。高捷建議參加跨年晚會的民眾，搭乘捷運至R6凱旋站由3號出口步行前往夢時代。跨年當日凱旋站不發售單程票，民眾請持電子票證搭車，站內於活動期間將設置「蜜柑站長臨時賣店」，販售蜜柑周邊商品與紀念品。

在元旦升旗部分，高捷將於明年元旦當日，捷運紅線提早於清晨5點6分、4點39分，分別自小港、岡山車站發出首班車，橘線則於5點23分、5點8分自哈瑪星及大寮站發出首班車。因應日前發生的北捷攻擊案件，為確保安全，高捷公司跨年前已進行多重災難模擬演練，模擬歹徒於凱旋站人潮聚集時發動攻擊情境，並與市府交通、警察、消防、醫療等單位協力合作。高捷提醒活動期間人潮較多，禁止攜帶氣球、危險物品搭車，請依序排隊進站，勿插隊，並避免穿越草皮或植栽區域，以維護安全。

