瘋迷24巴赫前夜暖身！《霍夫曼的故事》衛武營登場 尹馨獻聲打造奇幻歌劇夜

▲3月13日奧芬巴哈《霍夫曼的故事》歌劇音樂會，集結頂尖聲樂家為《瘋迷24巴赫》華麗暖身。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】衛武營國家藝術文化中心將於3月13日（週五）推出奧芬巴哈歌劇經典《霍夫曼的故事》音樂會，作為年度盛事《瘋迷24巴赫》的前夜PLUS特別企劃，集結國內頂尖聲樂家陣容，並邀請金鐘、台北電影節雙料影后尹馨跨界擔任說書人，在音響效果極佳的葡萄園式音樂廳中，打造一場宛如「歌劇版黑鏡」的奇幻音樂饗宴。

《霍夫曼的故事》為「輕歌劇之父」奧芬巴哈晚年傾注畢生心血完成的唯一大型歌劇遺作，旋律兼具幽默與深情，留下〈木偶之歌〉、〈船歌〉等膾炙人口的經典樂章。作品取材自德國浪漫主義作家E.T.A.霍夫曼的小說，描繪詩人霍夫曼在酒館回憶三段迷離而悲劇性的愛情故事，情節涵蓋機械幻想、靈魂交易與人性迷惘，至今仍深具當代意義。

演出由衛武營藝術總監簡文彬指揮，攜手對位室內樂團與高雄室內合唱團，率領臺灣聲樂界一時之選同台獻藝。花腔女高音蔣啟真挑戰一人分飾奧林琵雅、安東妮亞、茱莉葉塔與史黛拉四角，展現高難度花腔技巧與戲劇張力；男高音王典詮釋靈魂人物霍夫曼，女中音翁若珮化身繆思女神深情對戲；男中音丁一憲則穿梭四位反派角色，展現精湛聲音表現。王郁馨、林義偉、羅俊穎、廖宇盟、張殷齊等實力派聲樂家亦齊聚舞台，共構奧芬巴哈筆下的奇幻世界。

為引領觀眾深入劇情，衛武營特別邀請以《你的孩子不是你的孩子》展現心理驚悚層次的影后尹馨擔任說書人，以現代視角與細膩聲音演技，拆解劇中情感糾葛，讓首次接觸歌劇的觀眾也能輕鬆進入作品核心。

衛武營誠摯邀請全臺樂迷，於週五夜晚先沉浸於奧芬巴哈的浪漫與迷離，週六再接力投入長達24小時的《瘋迷24巴赫》音樂盛會。更多節目與購票資訊，請洽衛武營官網及OPENTIX購票系統。（圖╱衛武營國家藝術文化中心提供）