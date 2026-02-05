瘋迷24巴赫前夜暖身！《霍夫曼的故事》衛武營登場 尹馨獻聲打造奇幻歌劇夜
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】衛武營國家藝術文化中心將於3月13日（週五）推出奧芬巴哈歌劇經典《霍夫曼的故事》音樂會，作為年度盛事《瘋迷24巴赫》的前夜PLUS特別企劃，集結國內頂尖聲樂家陣容，並邀請金鐘、台北電影節雙料影后尹馨跨界擔任說書人，在音響效果極佳的葡萄園式音樂廳中，打造一場宛如「歌劇版黑鏡」的奇幻音樂饗宴。
《霍夫曼的故事》為「輕歌劇之父」奧芬巴哈晚年傾注畢生心血完成的唯一大型歌劇遺作，旋律兼具幽默與深情，留下〈木偶之歌〉、〈船歌〉等膾炙人口的經典樂章。作品取材自德國浪漫主義作家E.T.A.霍夫曼的小說，描繪詩人霍夫曼在酒館回憶三段迷離而悲劇性的愛情故事，情節涵蓋機械幻想、靈魂交易與人性迷惘，至今仍深具當代意義。
演出由衛武營藝術總監簡文彬指揮，攜手對位室內樂團與高雄室內合唱團，率領臺灣聲樂界一時之選同台獻藝。花腔女高音蔣啟真挑戰一人分飾奧林琵雅、安東妮亞、茱莉葉塔與史黛拉四角，展現高難度花腔技巧與戲劇張力；男高音王典詮釋靈魂人物霍夫曼，女中音翁若珮化身繆思女神深情對戲；男中音丁一憲則穿梭四位反派角色，展現精湛聲音表現。王郁馨、林義偉、羅俊穎、廖宇盟、張殷齊等實力派聲樂家亦齊聚舞台，共構奧芬巴哈筆下的奇幻世界。
為引領觀眾深入劇情，衛武營特別邀請以《你的孩子不是你的孩子》展現心理驚悚層次的影后尹馨擔任說書人，以現代視角與細膩聲音演技，拆解劇中情感糾葛，讓首次接觸歌劇的觀眾也能輕鬆進入作品核心。
衛武營誠摯邀請全臺樂迷，於週五夜晚先沉浸於奧芬巴哈的浪漫與迷離，週六再接力投入長達24小時的《瘋迷24巴赫》音樂盛會。更多節目與購票資訊，請洽衛武營官網及OPENTIX購票系統。（圖╱衛武營國家藝術文化中心提供）
其他人也在看
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
真人版《排球少年》神還原！西田有志「高速滑跪道歉」全球爆紅，本人幽默回應了
日本男子排球的王牌選手西田有志近，最近在 SV 聯賽明星賽中，因發球失誤不慎誤擊到場邊女性工作人員，當下他隨即展現了驚人的「高速滑行土下座」衝上前道歉，其速度之快與姿勢之標準，讓這段畫面瞬間在全球社群瘋傳，成為全新迷因。而這個充滿爆發力與戲劇效果的動作，被大批網友笑稱根本是動漫《排球少年！！》真人版上演。
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
新戲爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
新戲爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
周杰倫電影「砸4億票房卻慘敗」！吳敦背8千萬負債 豪宅遭法拍壓垮人生
台灣電影戲劇製作人吳敦，於3日上午離世，享壽77歲。他生前經營的電影公司曾向土地銀行貸款8千萬台幣，籌拍電影《刺陵》，並由周杰倫與林志玲主演、斥資約4億元台幣打造，當年號稱華語影壇頂級卡司，卻成為票房滑鐵盧代表作，也意外拖垮幕後推手、重量級製作人吳敦的人生後半場。
恐截肢裝葉克膜搶命！66歲孔鏘怪病纏身1年 公開露面曝「最新病況」
66歲資深樂隊老師孔鏘（莊永軒）過去是各大綜藝節目御用伴奏師，與綜藝天王張菲、胡瓜擦出火花為節目增添不少笑料，未料這些年孔鏘飽受糖尿病、白內障等疾病所苦，身體頻亮紅燈。去年孔鏘曾透露近期右腳不明原因腫脹，內心焦慮不已直言「超怕要被截肢」。今他出席白冰冰尾牙也透露現況。蔡維歆
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
吳宗憲「真的包給Lulu、陳漢典200萬」 群組要紅包對話紀錄曝光
吳宗憲 4 日為演唱會「2026 臭男人」進行宣傳，他的徒弟 Lulu 黃路梓茵與陳漢典在他眼皮底下交往，日前也順利完成婚禮，吳宗憲甚至親自擔任證婚人。外界相當關心他當時誇下海口的 200 萬禮金是否兌現，對此他也直接拿出對話紀錄證明。
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
自爆當年與康康被牽紅線！詹雅雯笑憶：還好沒成
中視《綜藝一級棒》本周六、7日邀請重量級嘉賓金曲歌后詹雅雯登場，量身打造主題「詹氏金曲HEART到家」，她不僅坐鎮點評，更帶來多首膾炙人口的招牌歌。開場由杜忻恬、郭婷筠、蘇宥蓉、蕭玉芬、翁鈺鈞、吳美琳、陳怡婷、賴慧如、談詩玲一同合唱詹雅雯經典曲〈想厝的人〉，接著原唱加入，歌聲撼動全場，讓人陶醉不已。
白冰冰致電S媽「提供法律建議」 喊話具俊曄回歸演藝圈
【緯來新聞網】70歲白冰冰身為民視節目《超級冰冰Show》製作人、主持人，今（5日）為了慰勞辛苦的幕
77歲影視大佬吳敦離世！乾女兒賈靜雯31字悲痛發聲 林志穎震驚：是他成就了我
前竹聯幫大佬、影視圈大亨吳敦驚傳離世，賈靜雯曾認他當乾爹，目前她正在中國拍戲，獲知消息後，透過經紀人表示：「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」
劉德華60歲妻罕露面！朱麗蒨揹20萬精品包現身佛教活動
朱麗蒨（舊誤植：朱麗倩）2008年和「天王」劉德華（華仔）結婚後，育有一女劉向蕙，作風非常低調，默默地為家庭奉獻，甘願當天王背後的女人。近日，大陸媒體曝光朱麗蒨出席佛教活動的照片，掀起熱烈討論。