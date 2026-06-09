瘋AI！「九紫離火運」持續到2043年 楊登嵙：火木行業下半年旺

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記者高珞曦／綜合報導

全民瘋人工智能（AI）時代來臨，命理專家楊登嵙指出，2024年至2043年正式進入「九紫離火運」，旺火、木行業，AI與相關設備即屬火，下半年沒有把握機會好好分析投資的人，可要小心了！

命理專家楊登嵙表示，九紫離火運旺火、木行業，AI正是五行屬火的行業，值得發展。（示意圖／路透）

楊登嵙表示，從風水命理角度看，風水學「三元九運」的「八艮土運」從2004年開始、於2023年底結束，當時旺土、金行業，即是房地產與電子業。而在2024年至2043年改走「九紫離火運」，旺火、木行業，夥就是AI與相關設備、高科技所需的化學藥劑、軍工等，木為老人疾病、慢性病等生技藥品、醫學手術相關、綠能與儲電等，又以AI為重中之重。

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楊登嵙說，2027年丁未年是「火羊年」，預計也是會以AI發展為主的時候，因此2026年下半年可以好好關注AI方面變化，否則沒投資的人就要擔起AI浪潮下的「最大風險」了。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

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