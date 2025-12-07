瘖啞女以為「看夜景」卻被帶進汽旅性侵！噁男硬拗：身障不影響性自主

伍姓男子以「看夜景」為由將重度聽障的小花載至汽車旅館，小花確拒絕仍遭強行侵害。示意圖

新北一名重度聽語障女子小花（化名），透過交友軟體認識伍姓男子，兩人以打字聊天相約見面看夜景，伍男卻一路把車開進汽車旅館，強行扯下她的褲子、性侵得逞。全案士林地方法院一審判3年8月，高等法院認定他明知對方身障、仍違反意願性交，屬加重強制性交罪，改判3年6月。全案仍可上訴。

判決指出，兩人去年12月透過交友軟體OMI認識，由於小花是重度聽語障，全程只能靠打字溝通。兩人見面後，伍男先載她買宵夜，接著以「休息一下」為由，把車開到新北市一間汽旅。小花在聊天時曾說「我一定要從朋友開始」、「不要跨過去」、「我沒辦法接受」，但伍男仍強行把她帶進房間。

小花到房內後再次明確拒絕，伍男仍將她的褲子硬扯下，侵入得逞。事後小花報案驗傷，情緒重創，經醫院診斷出現輕度憂鬱反應。

伍男在二審期間均承認性行為違反對方意願，但辯稱小花的障礙程度，「不足以影響性自主」，請求依一般強制性交罪論處。不過高院認為，小花領有極重度障礙證明，通訊完全仰賴文字，伍男也在案發前後多次從對話中知悉小花的聽障狀況，卻還是在明確拒絕下硬上，已符合「對身體障礙之人強制性交罪」。

法院考量兩人先前確實有曖昧對話、伍男犯後坦承犯行並和解賠償，但行為仍造成重大傷害。最終依刑法第59條減輕其刑，改判3年6月徒刑；至於辯方要求緩刑，法院認為不符要件，因此駁回。



