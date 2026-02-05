瘖啞女比手勢稱「肚子有蟲在爬」！送醫才知懷孕5個月 一驗DNA驚見胎兒生父是他

印度一名瘖啞女因身體不適就醫，未料，竟被發現已懷胎5個月，一驗DNA驚覺孩子生父竟是她的親生爸爸！示意圖／取自photoAC

印度孟買發生一起令人震驚的家庭亂倫悲劇。一名患有語言障礙的女子因身體不適就醫，竟被發現已懷孕5個月，警方原本根據女子提供的線索逮捕2名嫌疑人，但在採檢包含生父在內共17人的DNA樣本後，法醫報告於近日證實，真正的強暴犯竟是女子的「親生父親」！

「肚子有蟲在爬」意外揭發性侵慘劇

根據外媒報導，這起案件於2024年9月曝光，當時受害女子向祖母比手勢，表示胃部非常不舒服，形容那種感覺像是「有蟲子在腹部爬」，家人隨即將其送醫檢查，沒想到報告竟顯示女子已懷孕5個月，院方察覺異狀後立即向警方報案。

廣告 廣告

調查人員透露，由於受害女子無法透過言語表達，且在溝通上存在巨大障礙，導致調查初期陷入瓶頸，當時女子的父親面對警方質詢時，不僅矢口否認性侵指控，還聲稱無法解釋女兒為何懷孕，甚至一度拒絕向警方報案。

警擴大篩檢17人 DNA讓真相大白

為了釐清真相，警方最初根據女子指認的手勢，拘留了1名成年男子與1名17歲少年。然而，考慮到案件的嚴重性與複雜性，警方決定採取更嚴謹的科學調查，採集了包含生父、先前被指認者等共計17名關係人的血液與DNA樣本，與胎兒進行基因比對。

1月27日，關鍵的法醫報告出爐，檢測結果顯示，17人中只有1人的比對呈陽性反應，證實胎兒的父親正是女子的親生爸爸。

案情複雜 警方持續追查共犯

警方隨即於1月底正式將這名惡父逮捕歸案，初步調查顯示，性侵案件發生在2024年3月至9月期間。儘管DNA已證實生父身份，但警方並未排除其他可能性。

由於女子先前曾指認過另外2名男子，調查人員正針對這2名已遭拘留的嫌疑人進行進一步核實，以釐清是否有其他人涉案或存在集體性侵的狀況。此案揭露了受害女性在溝通障礙下的脆弱處境，引發當地社會對身障人士安全保障的高度關注。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

驚悚！6歲女童腦袋被「啃」出20個洞 兇手竟是老家這東西

去日本UNIQLO小心！衣服口袋藏「這東西」 結帳秒變冤大頭幫小偷買單

他年終10萬爽歪！老鳥一看就懂 揭「老闆套路」狂勸退：快逃吧、不羨慕

「沒射過好可惜」！癱瘓歌手演講遭犀利提問 網怒轟霸凌：教育失敗