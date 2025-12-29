瘟疫驅邪到豐收祈願 澎湖竹灣村秋末獨特祭典「拜煙墩」習俗

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

每年年末，澎湖西嶼鄉竹灣村的高地——「煙墩山」，再度瀰漫著裊裊香煙，村民們虔誠地擺上豐盛的供品，舉行一年一度的「拜煙墩」祭祀活動。這場簡短而隆重的儀式，不僅是對孤魂野鬼的敬畏與安撫，更是竹灣村從清代防禦、日治時期農作祈福，一路走來，與土地、海洋和信仰緊密相連的文化縮影。

祭祀畫面（圖／翻攝自澎湖知識服務平台）

竹灣村，舊稱竹篙灣，其制高點「煙墩山」標高約35公尺，自古地位非凡。清代乾隆年間的《澎湖紀略》便記載了西嶼一帶設有水師汛防，而竹灣煙墩山正是當時「小門汛」的三座煙墩之一，負責點燃狼煙示警，肩負著軍事防禦的重任，是西嶼澳重要的戰地指標。隨著清末兵制改革與軍事功能廢弛，煙墩的實質作用逐漸式微，但其地名卻深植人心。

供品準備（圖／翻攝自澎湖知識服務平台）

「拜煙墩」習俗的確立，據文史資料記載，早年竹灣村農作物深受病蟲害所苦，村民求助於廟宇，透過「扶乩」儀式請示神明。神明指示，需前往竹灣的最高點——煙墩山高地祭拜，以祈求山中妖魔鬼怪不再作祟。這項習俗應在竹灣大義宮得善堂於1902年創堂、開啟「扶鸞」濟世之後形成。祭祀對象也鎖定在「好兄弟」等孤魂野鬼，體現了在地社會對無主孤魂的慈悲與安撫。每年陰曆十月，確切日期則由大義宮得善堂的溫主公「降鸞」指示，不分農漁民一體參與，祈求農作豐收、海利大進。

祭祀畫面（圖／翻攝自澎湖知識服務平台）

在溫主公降鸞指示下，2025年的「拜煙墩」於國曆12月1日圓滿落幕。當日現場可見家戶準備的供品極為豐富，包括地瓜製作的番薯粿、滷雞腿、五花肉、相煎白帶魚及時令蔬果等，直接擺放於地上。供奉金紙的種類也極為講究：金紙敬獻給土地神或已接近神道的好兄弟；而「更衣」、「白錢」與「銀紙」則專門供奉給煙墩山的「好兄弟」，展現出祭祀儀式中對不同神靈層次的細膩區分。

