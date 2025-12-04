瘦不下來好挫折？先檢查甲狀腺功能是不是出了問題
一名26歲女性總覺得懶散、睡不飽，做事也提不起精神，更讓她困擾的是體重不斷增加，即使節食也難以減下來。一鳴堂中醫診所院長康涵菁中醫師指出，臟腑功能失調會造成身體虛弱、代謝效率下降，身體會反而想吸收更多營養，但無法有效代謝，久而久之就容易累積成氣虛型肥胖。這類族群常見於甲狀腺功能低下的患者，治療原則應以補氣溫陽、提升新陳代謝，而不是單純利水消脂。
便秘、膽固醇超標也是訊號 痰濕型肥胖更常被忽略
康涵菁中醫師表示，長期便秘與膽固醇偏高也是甲狀腺機能低下的常見徵兆，內分泌混亂導致腸胃動能不足，宿便滯留、毒素累積，從中醫角度即為「痰濁」。臨床上常伴隨畏寒、舌苔淡白、疲累、腹瀉等症狀；男性可能出現性功能低下、女性則可能月經不順、下腹冷、經血過多等。中醫治療多以溫陽為主，如四逆湯、真武湯來調理甲狀腺功能，讓甲狀腺分泌趨於穩定，體重才有下降的可能。
飲食與作息調整很關鍵 選對鹽、少加工食物、睡眠要充足
康涵菁中醫師強調，良好的睡眠是穩定內分泌最重要的基礎。飲食部分，建議選擇含碘的鹽，而非完全以玫瑰鹽、海鹽、岩鹽等精緻鹽品取代，避免缺碘導致甲狀腺機能不穩、水腫與虛胖。
若本身已有甲狀腺機能低下，日常飲食應避免大量加工澱粉如蛋糕、蔥油餅、油條、餅乾等；減重時也需減少精製糖、油與麵粉製品，多吃天然原型食物。堅果類也建議選未調味、未加工品，每日20～30公克為佳。加工肉品、罐頭肉、醃製水果與醬菜都應盡量避免，才能逐步改善內分泌失調引起的肥胖問題。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·喉嚨過度使用「失聲」怎辦？ 醫教「4做法」救聲音：很多人早上都會喝的1飲品先別碰
·生活中「這10種東西」常接觸恐害罹甲狀腺癌！ 化妝品、塑膠容器入列
其他人也在看
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 7
百香果每天2顆營養好處多？這3類人應謹慎食用
生活中心／翁莉婷報導許多上班族工作忙碌之餘，日常也不忘注重三餐「健康飲食」，時常在飯後搭配蔬果，達到均衡營養之效。營養師林俐岑昨（2）日在臉書發布1則關於水果的小知識，提到一般民眾對「百香果」份量不清楚如何拿捏，經常聽到患者一口氣吃5、6顆百香果，並點出「3族群」應謹慎食用。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
最省錢的關節保養在餐桌！「修復軟骨菜單」6大營養食物公開
不論是運動或日常生活，關節保養離不開關節軟骨。這層覆蓋在長骨末端的光滑、白色、具有彈性的組織，就像一層充滿水分的海綿，吸收了步行、跳躍等日常活動對骨骼產生的衝擊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 1
8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警
[NOWnews今日新聞]明明還沒到大家所說的「代謝變慢」年紀，近來卻感覺身體愈來愈跑不動，吃得差不多、卻更容易胖，甚至手腳冰冷等狀況，而這些可能是代謝變慢的警訊。營養師高敏敏提到8大警訊，像是頭髮掉...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 1
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
男「全身布滿丘疹」癢到睡不著！醫1招改善
[NOWnews今日新聞]一名65歲的個案長年受異位性皮膚炎所苦，經常抓到遍體麟傷，多年來輾轉多家醫院及診所，醫師評估病情，認為無法以傳統治療有效控制，申請健保標靶藥物後獲得批准，皮膚病灶也明顯改善，...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 6
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
「果汁之王」護心又穩血壓！營養師推4吃法 更香甜、營養加倍
百香果有「果汁之王」的美譽，美味且營養密度高。營養師林俐岑提到，百香果含有豐富的營養素，包括膳食纖維、維生素C、維生素A與β-胡蘿蔔素、鉀離子，有助於美白肌膚、促進腸道蠕動等，並分享4種吃法讓營養吸收極大化，例如連籽一起吃、選擇「皺皮」的百香果，香氣與甜度都達頂峰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 399
小鳥橘子粉化痰藥新妙用！研究：改善腎功能、降洗腎風險
感冒常用的小鳥藥粉有新妙用！一項長達3年的回溯性研究，這款臨床常用的化痰藥除了可治療感冒綜合症，還能輔助治療慢性腎臟病，對減少腎友體內發炎、改善腎功能、降低洗腎風險有顯著效果，且副作用相對較少。健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
喝這杯預防乳癌、膀胱癌、大腸癌！攝取黃金水量抗癌抗老保護DNA
常常覺得身體卡卡、脹氣、便祕？想知道抗癌最關鍵的做法？林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎指出，喝水可能是最便宜、最強的抗癌習慣，但關鍵是要喝對。研究證實，喝對水可以預防乳癌、大腸癌和膀胱癌。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今年中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 1 天前 ・ 13
不是壓力大...是甲狀腺出問題！內分泌專家解析：何時該警覺、如何治療？
甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。當它信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
藝人Gino罹「乾燥症」喊：真的很痛苦 醫：全球1%人口中鏢、無法根治
藝人Gino（蔡東威）近期在社群媒體透露，自己被診斷出罹患修格蘭氏症（又稱乾燥症），眼睛乾澀疼痛嚴重到需要進行手術治療。這種自體免疫疾病全球約有1%人口受到影響，不僅造成眼乾口乾，還可能影響多個器官系統，且無法根治。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
燕麥粥太單調？專家教5招讓營養翻倍又美味
燕麥粥富含膳食纖維且脂肪含量低，能降膽固醇、保護心臟，但碳水化合物偏高、味道平淡，讓許多人難以持續食用。英國營養專家指出，透過添加蛋白質、水果與健康脂肪，就能讓燕麥粥營養均衡又美味，對心臟、腸道與大腦都有益處。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話