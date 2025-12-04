瘦不下來好挫折？先檢查甲狀腺功能是不是出了問題

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

一名26歲女性總覺得懶散、睡不飽，做事也提不起精神，更讓她困擾的是體重不斷增加，即使節食也難以減下來。一鳴堂中醫診所院長康涵菁中醫師指出，臟腑功能失調會造成身體虛弱、代謝效率下降，身體會反而想吸收更多營養，但無法有效代謝，久而久之就容易累積成氣虛型肥胖。這類族群常見於甲狀腺功能低下的患者，治療原則應以補氣溫陽、提升新陳代謝，而不是單純利水消脂。

便秘、膽固醇超標也是訊號 痰濕型肥胖更常被忽略

康涵菁中醫師表示，長期便秘與膽固醇偏高也是甲狀腺機能低下的常見徵兆，內分泌混亂導致腸胃動能不足，宿便滯留、毒素累積，從中醫角度即為「痰濁」。臨床上常伴隨畏寒、舌苔淡白、疲累、腹瀉等症狀；男性可能出現性功能低下、女性則可能月經不順、下腹冷、經血過多等。中醫治療多以溫陽為主，如四逆湯、真武湯來調理甲狀腺功能，讓甲狀腺分泌趨於穩定，體重才有下降的可能。

飲食與作息調整很關鍵 選對鹽、少加工食物、睡眠要充足

康涵菁中醫師強調，良好的睡眠是穩定內分泌最重要的基礎。飲食部分，建議選擇含碘的鹽，而非完全以玫瑰鹽、海鹽、岩鹽等精緻鹽品取代，避免缺碘導致甲狀腺機能不穩、水腫與虛胖。

若本身已有甲狀腺機能低下，日常飲食應避免大量加工澱粉如蛋糕、蔥油餅、油條、餅乾等；減重時也需減少精製糖、油與麵粉製品，多吃天然原型食物。堅果類也建議選未調味、未加工品，每日20～30公克為佳。加工肉品、罐頭肉、醃製水果與醬菜都應盡量避免，才能逐步改善內分泌失調引起的肥胖問題。

