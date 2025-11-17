瘦不下來？可能是壓力的錯 營養師曝4類食物6件事恢復快樂荷爾蒙

明明吃不多，也有保持運動，卻總是瘦不下來嗎？問題可能出在「壓力」上。示意圖／翻攝自Pixabay

明明吃不多，也有保持運動，卻總是瘦不下來嗎？問題可能出在「壓力」上。營養師高敏敏表示，壓力型肥胖是身體發出的警訊，代表腦內快樂荷爾蒙失衡，讓你特別想吃高熱量食物，長久下來不只變胖，還影響睡眠、情緒與代謝。營養師也指出，想讓腦袋重新充滿快樂訊號，可以多吃4類食物，以及做6種事，來改善壓力問題。

營養師高敏敏在其粉專表示，如果有壓力過大、睡不好、情緒長期緊繃的狀態，人們大腦裡的快樂荷爾蒙就會失衡，促成壓力肥。她進一步解釋，人處在慢性壓力下，皮質醇會上升導致你想吃高熱量食物，最終多餘的能量變成脂肪儲存在你身上，這就是所謂的「壓力肥」。

高敏敏指出，若民眾有：疼痛感放大、疲倦無力、焦慮、憂鬱，以及睡眠品質差，這很可能是腦內啡與多巴胺分泌不足導致，而腦內快樂荷爾蒙變少，連帶身體代謝也受到影響變得「卡卡」。

若想要腦袋重新充滿快樂訊號，高敏敏建議民眾可以這樣吃4類食物，來提升腦內啡和多巴胺，如：「辣椒素」可以促進腦內啡釋放，帶來愉悅感；杏仁、腰果、可可粉、香蕉、深綠葉菜等「富含鎂的食物」來放鬆神經穩定情緒；牛奶、起司、優格、雞胸肉、毛豆、豆腐等「高含量色胺酸食物」來合成血清素與腦內啡的前驅物；最後推薦亞麻籽、核桃、奇亞籽、鮭魚、鯖魚等含「Omega-3脂肪酸」的食物，來幫助穩定多巴胺合成。

營養師也指出，想讓腦袋重新充滿快樂訊號，可以多吃4類食物，以及做6種事，來改善壓力問題。圖／翻攝「高敏敏 營養師」ＦＢ

除了吃以外，營養師也建議民眾可以從6個習慣來幫助大腦放鬆，如：「深呼吸」幫助神經放鬆，減輕焦慮與緊繃；「規律的運動」促進腦內啡分泌，來穩定心情；「專注當下、冥想」能讓壓力指數下降，幫助大腦進入放鬆狀態；每天花10～15分鐘「曬太陽」，有助於血清素合成；「笑」能促進多巴胺與腦內啡分泌，也是最自然的快樂來源；最後是「遛狗」，與毛孩互動能釋放催產素與快樂荷爾蒙，讓身體進入「放鬆又幸福」的狀態。



