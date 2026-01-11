瘦不一定好！分析8萬人數據結果出爐 過瘦比輕微過重更危險
丹麥研究指出，過瘦者健康風險高於輕微過重者。醫師表示，在「瘦即是美」的審美巨浪下，許多人不惜犧牲健康，釀肌肉不足、代謝異常，甚至罹病後恢復力差，死亡率提高。
在「瘦比什麼都重要」的時代，大眾常把焦點放在體重數字。丹麥學者在2025年出版的一篇研究結果顛覆過往印象，分析超過8萬人健康數據，發現過瘦比輕微過重更危險，推翻了大眾長期以來的迷思，以為瘦就代表體態輕盈、代謝良好。
這篇研究對象為白種人，以身體質量指數（BMI）22.5至24.9作為標準且最低健康風險的參考族群，結果發現BMI低於18.5健康風險高出3倍，即使在正常體重中偏低者，風險也顯著上升。相較之下，反而是BMI25至35的「過重至輕度肥胖」族群，死亡率並未明顯增加。
聯安預防醫學機構總院長鄭乃源近日透過新聞稿分析這篇研究，從科學的角度來看，過瘦絕不是健康的代名詞，反而可能是身體「能量儲備」不足的警訊。體重過輕常常不是因為「脂肪少」，而是「肌肉不足」，然而，肌肉量不足正是決定長期健康及生活品質的關鍵指標之一。
鄭乃源點出過瘦對身體的3大威脅，首先是「肌肉量不足等於免疫力及行動能力下降」，肌肉不只是外表線條，更是人體能量庫與免疫防禦來源。當肌肉量低，身體無法儲存足夠胺基酸，生病、發炎時缺乏修復能量，感染後恢復能力差，過瘦者面對感染或疾病更容易惡化。
第2點是「外表瘦不等於代謝健康，瘦胖子風險更高」，鄭乃源指出，健檢現場最常見的是代謝性肥胖、外表正常的瘦胖子，看起來纖瘦，容易失去警覺性，其實健康一直在亮紅燈，如內臟脂肪偏高、肌肉量不足、胰島素阻抗升高、血糖、膽固醇或發炎指標不佳。
第3點為「過瘦者在罹病後恢復力差，死亡率自然提高」，鄭乃源表示，身體太瘦的人一旦生病，沒有足夠的能量、蛋白質與肌肉支撐恢復，往往比一般人更快進入虛弱狀態，甚至出現併發症，這也是為什麼過瘦者的死亡風險明顯高於輕度過重者。
衛生福利部建議成人BMI正常範圍為18.5至24。鄭乃源引用內部2025年3萬3404筆健檢大數據，發現受檢者約5%屬於BMI過輕族群，其中86%為女性，呼籲追求健康，不是追求「更瘦」，而是追求「更強壯」，建議民眾不應單以BMI來衡量體重，應可更積極掌握身體組成狀況。
鄭乃源建議定期觀察體脂肪、肌肉量、內臟脂肪等數據變化，訂定正確飲食策略、調整蛋白質與總能量攝取、規劃阻力訓練與肌力訓練、穩定血糖與改善脂肪分布，以科學數據管理健康，而非盲目減重。當代謝穩定、肌力充足、身體組成健康，自然就會展現更好的外貌與活力。
