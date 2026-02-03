瘦出新高度！于正3個月減15kg！速效減肥陷雙標爭議





以陸劇《延禧攻略》聞名的製作人于正，體重一度胖達80kg，他透露自身減重經驗，公開3個月內瘦掉15kg的歷程，引發正反討論。

于正3個月瘦掉15kg

于正公開自己瘦下15kg後，速效減肥方式和速度掀起熱議。此外，他曾公開營養師的「減脂炒飯食譜」也同樣引發關注。他透露是「高強度運動+飲食控管」，嚴格管理體重數字，瘦身原則包括：

持續運動也注重休息：

努力凌晨12點前入睡。

每天早上空腹進行1小時重量訓練：上肢、核心、下肢3天輪流鍛練，以及30分鐘橢圓機有氧運動。

2天運動1天休息：日常零碎訓練，像是刷牙時踮腳、搭車時夾水壺訓練核心，甚至穿著10公斤負重背心行走。

選擇進食時間與順序：

每天喝2000cc的水。

每天只吃兩餐。少油、控制糖分。

午餐前：喝加肉桂粉的黑咖啡。

晚餐前：喝蘋果醋。

主食以蒟蒻取代精製澱粉，進食順序為：蔬菜＞蛋白質＞碳水化合物。

此外，于正曾公開營養師的「減脂炒飯食譜」，除了每份不超過500卡，關鍵在於澱粉、蔬菜、蛋白質的比例，甚至帶動合作的演員們吃低卡炒飯一起減脂。

蝦仁炒飯：15g油、200g生蝦仁、200g熟糙米飯、紅黃椒、香菇、洋蔥，調味料選薄鹽醬油、松蓉調味料、鹽。 菜豆肉絲炒飯：10g油、150g生豬里脊、150g燙熟的菜豆、200g熟糙米飯、香菇。 鮭魚炒飯：鮭魚脂肪含量高，每份用10g的油，150g生鮭魚，同樣加入紅黃椒、香菇、洋蔥等配菜，以及200g熟糙米飯，調味和蝦仁炒飯一樣。

依「健康狀態」減重成關鍵

對於于正這樣的減重方式，有人贊同他的自律，肯定進食順序與規律運動，但他呼籲用「健康瘦」的方式減重，卻以月減5公斤的速度瘦身，甚至超出專家建議的瘦身安全值（易流失肌肉與水分）引發正反熱議，除了引起部分網友擔心代謝受到影響，也質疑他對減重這件事的說法與做法，有著雙重標準。

過去許多專家都曾建議，減肥仍需注重「均衡飲食」和「循序運動」，過度節食可能會對健康帶來不良影響，若想執行減重計畫，最好諮詢醫生、營養師，依自身狀態再實行更加安全。

