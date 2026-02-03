瘦到脫相？i-dle 舒華現身打破謠言！ 臉蛋彈潤狀態超好

舒華是韓國人氣女團 i-dle 的台灣成員，3 日回台現身記者會，為「電商女王」Mavis 瑪菲司旗下品牌擔任代言人。近日她因被指「瘦到脫相」引發外界關注，這回親自現身闢謠，證明自己並沒有過瘦，整個臉蛋看起來依舊彈潤美麗。她也感謝大家無條件的愛與支持，並呼籲：「我覺得健康很重要，不管怎樣就是健康為主。」

舒華為了代言記者會飛回台灣。（圖／小娛樂）

聊起平時維持體態的秘訣，舒華透露主要靠皮拉提斯與健身來保養身體，透過運動讓線條更加緊實，也自爆常在飯店跑步機上狂跑，時間長到被團員虧說：「你瘋了嗎？」此外，她也認為保持好心情同樣重要，「遇到不開心的人事物，我會保持 3 到 5 公尺的距離，一定會把它隔離；看到沒關係，因為他根本影響不到我。」她也預告 2026 年將有新計畫，會挑戰一些不同以往的新事物。

另外，「電商女王」Mavis 瑪菲司也透露，品牌去年營收達 12 億元，今年雖然略有起伏，但仍逼近 12 億。至於舒華的代言費，她表示不便透露，「這是一個非常超值的合作，大家都知道舒華的影響力，對還不認識我們品牌的人幫助很大，非常感謝她。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導