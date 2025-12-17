瘦到被懷疑罹癌！江守山：瘦瘦針「猛健樂」並非萬靈丹

肥胖問題日益嚴重，俗稱「瘦瘦針」的猛健樂（Mounjaro）成為減重新寵。江守山醫師提醒，猛健樂原為治療肥胖與二型糖尿病藥物，若僅為改善外型而使用，可能面臨不小健康風險。

猛健樂透過雙重機轉抑制食慾並延緩腸胃蠕動，讓進食量下降、體重快速減輕。（示意圖／Pixabay）

減重效果驚人背後，副作用不容忽視。根據《中時新聞網》報導，腎臟科醫師江守山指出，猛健樂透過雙重機轉抑制食慾並延緩腸胃蠕動，讓進食量下降、體重快速減輕。對嚴重肥胖或合併代謝疾病患者而言，減脂確實有助改善胰島素阻抗與血糖控制，臨床上常用於二型糖尿病治療。

廣告 廣告

「有位患者瘦得太快，外觀變化太明顯，竟被親友誤以為罹患癌症。」江守山分享臨床案例，一名同時罹患糖尿病合併蛋白尿的患者使用猛健樂後，隨著體重下降，血糖與腎臟負擔逐步改善，蛋白尿也獲得緩解。然而，因體重驟減導致外觀變化劇烈，親友誤以為他罹癌，造成心理壓力過大，最終選擇停藥。

效果顯著的案例不只一個。江守山提到另一名體重高達140公斤的年輕患者，施打猛健樂後一個月減重4至5公斤，半年內驚人瘦了40多公斤，不僅體態明顯改變，代謝狀況也獲得改善。

江守山強調，猛健樂常見副作用包括噁心、食慾不振，部分患者會出現嘔吐、腹瀉。（圖／Photo AC）

然而，猛健樂並非萬靈丹。江守山強調，常見副作用包括噁心、食慾不振，部分患者會出現嘔吐、腹瀉，嚴重者恐引發膽囊疾病或胰臟炎，少數甚至出現腎功能惡化。長期進食量過低，容易導致蛋白質攝取不足，不僅肌肉流失，也可能出現掉頭髮、髮質變細等狀況。

針對時下健身族群流行「搭配猛健樂加速減脂」的現象，江守山直言不鼓勵。「若非肥胖僅為雕塑體型，卻須承擔所有副作用，實在犯不著。」他進一步指出，停藥後容易出現「溜溜球效應」導致體重反彈。

藥物治療只是短期輔助，真正關鍵仍在飲食與生活型態管理。江守山表示，猛健樂不應被視為長期解決方案，若沒有配合飲食控制和生活習慣調整，效果終究難以維持，減重成果恐將功虧一簣。

延伸閱讀

1美分走入歷史！美國鑄幣局推最後一批紀念套幣 拍出5億多天價

2外國客超商外「傘架當餐桌」！ 1.1萬網民戰翻

高虹安案大逆轉！林岱樺喊話：別讓我的冤案再成政治鬥爭工具