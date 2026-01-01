瘦大腿運動教學，7招消除馬鞍肉、大腿內側！居家運動也能練出大腿縫與蜜桃臀 | ELLE

COPYRIGHT: Getty Images

大腿贅肉跟馬鞍肉是許多梨形身材女生的困擾，只要穿牛仔褲、緊身褲就會明顯炸出大腿肉，讓人想穿卻又擔心凸顯身材缺點。尤其長期久坐容易造成臀部與大腿內側肌肉無力，會造成臀腿施力不均，更容易形成大腿內側贅肉、大腿前側突出。本篇特別特別蒐集7個「瘦大腿運動」推薦，告訴你如何瘦出大腿縫、同時拉提臀部線條，每天維持居家運動一周就能有感瘦大腿內側贅肉、消大腿前側突出肌肉！

瘦大腿運動推薦１：相撲式深蹲

相撲式深蹲與一般深蹲不同，雙腳的距離跨得更開，但對於有膝蓋問題的人較友善，而且更可以鍛鍊到大腿內側以及臀部外側的肌肉，能幫助練出大腿縫。

＊一組約做 10～20 下，一天建議做 2～3 組，組間可休息一分鐘。

難度：⭐⭐

瘦大腿運動推薦２：側邊抬腿

側躺在瑜珈墊上以單邊手肘撐地，進行單腳抬腿運動，加強版則可以改為單腳彎曲在上，下方另一腳抬腿進行，可以同時鍛鍊大腿外側與臀部肌肉。

＊一組約做 20～30 下，一天建議做 2～3 組，組間可休息一分鐘。

瘦大腿運動推薦３：分腿蹲

分腿蹲看起來像弓箭步 但其實比較像是深蹲 ，雙腳分別往前往後跨 ，雙腿都屈膝呈90 度，後腳腳跟離地 ，將重心放到前腿上 ， 接著保持直立向下蹲後抬起，左右各一次向下蹲到抬起為一下。

＊一組約做 10～12 下，一天建議做 2～3 組，組間可休息一分鐘。

難度：⭐⭐⭐

瘦大腿運動推薦４：反向抬腿

雙腳跪在瑜珈墊上雙手伸直撐地，臀部和背部呈一直線，接著單腳屈膝向後方反向抬腿伸展，可以鍛鍊臀肌與大腿前側贅肉。

＊一組約做 10～20 下，一天建議做 2～3 組，組間可休息一分鐘。

難度：⭐⭐⭐

瘦大腿運動推薦５：寬深蹲

雙腳站與肩同寬後單腳向外延長，接著保持身體直立向下深蹲，左右各一次向下蹲到抬起為一下。

＊一組約做 10～12 下，一天建議做 2～3 組，組間可休息一分鐘。

難度：⭐⭐⭐⭐

瘦大腿運動推薦６：臀橋

躺在瑜珈墊後雙腳彎曲，屁股向上抬起支撐做出臀橋姿勢，一次約30秒為一組，可以訓練臀部與大腿前側贅肉；進階版可將單腳向上抬起支撐，一次約30秒為一組；終極版則可以抬起單腳後上下來回重複抬起動作，一組約做 10～12 下。

＊一天建議做 2～3 組，組間可休息一分鐘。

難度：⭐⭐⭐

瘦大腿運動推薦７：小腿上提

推薦難度：⭐⭐⭐⭐

