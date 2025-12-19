瘦子喝豆汁喊太屌了！影片曝光網看傻 一票人熱議他「背後用意」

娛樂中心／綜合報導

瘦子品嚐北京豆汁。（圖／翻攝自小紅書）

近日藝人瘦子（陳昱榕）前往中國，拍片分享喝豆汁的心情，直言口感像是「臭豆腐打成汁」，還表示「太屌了，見一個喝一個」，影片曝光後，引發網友熱議，直言瘦子舉動背後用意。

瘦子在中國品嚐豆汁，他喝了一口後表示，「我現在嘴巴超臭，這就像是臭豆腐打成汁的味道，而且我講的不是炸的臭豆腐，是煮的臭豆腐然後把它打成汁」，瘦子大讚「太屌了，我愛，我見一次喝一個，你別跑豆汁，我盯上你了」。

由於近日不少藝人前往中國之後都會體驗喝豆汁，包含吳慷仁與網紅館長，影片曝光後引發不少人議論，表示「喝豆汁已經是輸誠的一種表態了嗎？」、「其實他很故意，就是表態」、「變成瘦汁了」、「現流行喝過豆汁表忠誠嗎」。

