瘦子猝死頻傳！醫曝「恐怖禍首」：有「3特徵」快就醫檢查

記者施春美／台北報導

近來天冷，心梗猝死的事件頻傳。(示意圖／Pixabay)

近來天冷，心梗猝死的事件頻傳，其中許多人外型顯瘦，醫師黃軒表示，醫學上有個名詞「TOFI」，即俗稱的「隱匿性肥胖」。很多瘦子之所以瘦，是因肌肉量極低，但內臟脂肪極厚，當脂肪堆積在心臟、肝臟周圍時，會誘發嚴重的慢性發炎。他表示，外型偏瘦者若曾莫名其妙暈倒過、家族中有50歲以下突然猝死的親戚、常會心悸／胸悶的人，就應儘速就診心臟內科。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，一般較熟悉「胖子容易心梗」，但有時外觀顯瘦、體脂超低的瘦子，可能更接近猝死的邊緣。這是科學。醫學界有個名詞叫 TOFI (Thin on the Outside, Fat on the Inside)，即俗稱的「隱匿性肥胖」，這是身體出現內新陳代謝的危機。他說明如下：

1. 殺手就在血管裡：不看體重，看脂肪酸

別只關心體重。很多瘦子之所以瘦，是因為肌肉量極低（肌少症，Sarcopenia），但內臟脂肪卻極厚。當脂肪堆積在心臟、肝臟周圍時，會誘發嚴重的慢性發炎。

根據《The Lancet》（刺胳針）的研究，正常BMI（身體質量指數）的人，若腰圍過大，其全死因死亡率竟高於單純肥胖者。這在學術上被稱為 「肥胖悖論」（Obesity Paradox）。

2. 遺傳的「惡意短路」：Brugada症候群與心電圖的長 QT波

若一個外觀瘦的人平時沒事，卻在睡夢中或激烈運動後突然「斷電」，很可能不是肥胖問題，而是離子通道病變。這是一種電生理學的異常，最著名的就是 Brugada 症候群，這在亞洲年輕男性中比例驚人。很多患者外表精瘦、陽光，但心臟的鈉離子通道天生有缺陷，一旦觸發（有時只是因為發燒或喝了點酒），心臟就會直接進入心室顫動（VF），幾分鐘內宣告不治。

至於為何太瘦也危險，黃軒表示，這其中有個炸裂的邏輯：胖子因為知道自己胖，所以會體檢，而瘦子因自認「體質優越」，所以往往死於「忽略」。

◆電解質失衡：很多瘦子為了維持身材，過度節食或攝取極低碳水，導致心肌細胞的電位極不穩定。

◆交感神經暴走： 瘦子通常對咖啡因、尼古丁或長期熬夜帶來的壓力激素（如腎上腺素）更敏感。當鈣離子瞬間超載，心臟就會像超頻的CPU，直接燒毀。

黃軒提醒，細胞通路病變和遺傳性的心律不整，常是造成很多瘦者容易猝死的主因。因此，民眾別再迷信「瘦就健康」這種迷思。瘦子若有以下特徵，應立刻找心臟內科醫師報到：

1. 莫名其妙暈倒過。

2. 家族中有 50 歲以下突然猝死的親戚。

3. 心悸、胸悶，但覺得「休息一下就好」。

黃軒表示，別再用體型，替健康下結論，因為猝死從來不是「胖或不胖」的懲罰，而是血管裡的慢性發炎、心臟裡的電路錯亂、長年被忽略的風險，隨時的一次性的展現。

黃軒表示，TOFI的內臟脂肪、隱性的肌少症、遺傳性的離子通道缺陷，這些都不會呈現在外觀上，卻可能直接奪命。醫學研究提供的訊息如下：

1. 健康不是外型，是結構；不是體重，是風險管理。

2. 量腰圍、看肌肉量、做心電圖、問家族史。

