瘦子脂肪肝更危險！仙人掌果分解脂肪肝 10分鐘護肝方法快收

代謝疾病是健康的隱形殺手，脂肪肝已不再只是「肝太油」這麼簡單。醫學界已將這類問題重新定義為「代謝功能異常相關脂肪肝病」，代表這是一場全身性的代謝風暴，而非單純的脂肪堆積。即使體重正常、不飲酒的人，也可能因代謝系統失衡而陷入肝臟過勞的困境，需要從多方面理解這個被忽視已久的健康警訊。

肝臟：身體最勤勞卻常被忽視的代謝倉庫

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，肝臟就像一位不會抱怨的倉庫管理員，默默承擔著處理過多糖分、油脂、壓力與熬夜帶來的負擔。當肝臟無法及時處理這些過量物質時，便會先將脂肪暫時存起來，這正是脂肪肝形成的開始。

張家銘解釋，在這個看似平靜的過程中，體內其實已經悄悄展開了一場複雜的生理戰爭，包括發炎反應、氧化壓力增加、免疫系統失衡和肝臟纖維化等一系列變化。這些過程雖然無聲無息，卻可能對健康造成長遠的傷害。

無聲的代謝炸彈：脂肪肝初期幾乎沒有明顯症狀

脂肪肝最令人憂心的特點就是其早期幾乎沒有明顯症狀。患者可能只會感到些微疲倦，或右上腹部有輕微不適感，甚至只是在例行健康檢查中發現肝功能指數GOT、GPT略有上升。隨著時間推移，脂肪肝可能逐漸發展為胰島素阻抗、血脂異常和高血壓等代謝問題，這些都是慢性發炎的信號，將使肝臟一步步走向脂肪性肝炎、肝纖維化，甚至肝硬化與肝癌。值得注意的是，脂肪肝如果及早發現並調整生活方式，是有機會逆轉的，而非只能依賴藥物治療。

瘦不等於健康：代謝異常型正常體重族群的隱形風險

「我體重正常，怎麼會有脂肪肝？」這是張家銘在診間經常聽到的疑問。事實上，代謝異常型正常體重族群（Metabolically Unhealthy Normal Weight, MUNW）可能面臨更大的健康風險。張家銘指出，這類人群的共同特徵包括肌肉量低、內臟脂肪堆積多、長期久坐不動、飲食不規律以及睡眠不足等。雖然外表看起來體重正常甚至偏瘦，但他們的代謝系統可能已經亮起紅燈。

張家銘強調，判斷肝臟健康不應僅依靠體重指數，更應關注生活方式是否真正支持代謝平衡。即使BMI正常，不良的生活習慣同樣可能導致肝臟負擔過重。

免疫系統的過度反應：脂肪肝背後的發炎風暴

當脂肪在肝臟中過度堆積時，免疫系統會將這些異常脂肪視為「入侵者」，並釋放大量促發炎細胞激素，如白介素-6（IL-6）和腫瘤壞死因子-α（TNF-α）等，試圖清除這些異常脂肪。當這種免疫反應持續不斷，就會演變成對肝細胞的持續性傷害。「就像打掃太用力，把地板都刮壞了，」他比喻，「這就是肝臟慢性發炎與免疫失調的本質。」

這種慢性發炎狀態不僅傷害肝臟，還可能擴散至全身，影響多個器官系統，成為代謝症候群和心血管疾病的重要風險因素。

Colorada仙人掌果的驚人效果

2025年一項來自西班牙與墨西哥的研究發現，Colorada品種的仙人掌果（Opuntia ficus-indica）果肉萃取物能有效減少棕櫚酸引起的肝細胞內脂肪堆積。張家銘解釋，研究顯示Colorada仙人掌果能抑制脂肪酸轉運蛋白（FATP2與FABP1）的活性，相當於從脂肪進入肝臟的那一刻就切斷了「補給線」。這不僅僅是簡單的抗氧化作用，而是一種針對脂肪代謝機轉的調控，從源頭開始發揮作用。

在保健食品領域，這種能夠針對特定代謝通路進行調節的成分被視為「智慧型營養素」的新方向，代表著營養干預策略的重要進展。

3方法為肝臟減輕負擔

脂肪肝的問題核心不在於暴飲暴食，而是長期攝取了錯誤的食物組合：含糖飲料、油炸食物、精緻澱粉和加工食品等成為現代人飲食的主角，而蔬菜、橄欖油、全穀類、豆類、莓果和富含益生菌的食物等有益成分卻攝取不足。

張家銘建議，回歸原型食物是讓身體開始自我修復的第一步。他強調，不需要激烈的飲食改變，只需要有意識地做出更健康的選擇，例如：

實踐「先菜後飯」的用餐順序，有助於穩定血糖波動。 每天增加站立和步行的時間，即使只有10分鐘也對肝臟有益。 減少含糖飲料的攝取，改喝水或無糖茶飲。

澎湖特色仙人掌果汁補充多酚化合物

對於許多人好奇的澎湖仙人掌果汁是否也具有類似的健康效益，張家銘表示，雖然澎湖當地的仙人掌果汁主要來自金武扇仙人掌，與西班牙研究中的Colorada品種不同，但它仍然富含天然植化素，是夏季旅行中清涼又具特色的飲品選擇。

偶爾品嘗一杯澎湖仙人掌果汁，不僅能為旅程增添特色體驗，也能為身體補充多酚類化合物，是兼顧文化體驗與健康的良好選擇。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／張家銘醫師

