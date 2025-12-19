瘦子赴中國「迷上豆汁」停不下來！當街放話「別跑」

娛樂中心／李明融報導

近年不少名人往中國發展，都會在社群平台上分享在當地品嘗的美食以及造訪的景點，先前男星吳慷仁、網紅館長到中國都曾體驗喝豆汁，近日瘦子（陳昱榕）也挑戰北京經典小吃「豆汁」，沒想到一喝就愛上，形容口感像是「臭豆腐打成汁」，還放話「太屌了，見一個喝一個」。

瘦子品嘗當地經典美食豆汁，愛上直呼要一直喝。（圖／翻攝自抖音）近日瘦子前往中國北京，品嘗當地經典美食豆汁，他喝了一口興奮分享「我現在嘴巴超臭，這就像是臭豆腐打成汁的味道，而且我講的不是炸的臭豆腐，是煮的臭豆腐然後把它打成汁」，一喝就愛上的他直呼「太屌了，我愛，我見一次喝一個，你別跑，豆汁，我盯上你了」。事實上，不少名人都分享喝豆汁的心得，先前男星吳慷仁宣布到中國發展後，今年9月也在小紅書分享「喝北京豆汁」的影片，還特別用捲舌音分享心得「我愛豆汁兒」、「這滷汁兒」、「挺帶勁兒」。

吳慷仁（左）、館長（右）先前也到中國品嘗豆汁，分享口感心得。（圖／翻攝「吳慷仁工作室」小紅書、館長YouTube）

網紅「館長」陳之漢今年10月前往中國，再次與汪小菲合體逛街、吃飯外，也挑戰喝豆汁，不過他一開始的反應似乎沒有其他藝人這麼喜歡，畫面中他表情嚴肅、皺眉，不過後面越喝越順口，並對豆汁的味道讚不絕口，他還不忘開嗆網友「不敢喝豆汁的都XX」。豆汁是中國北京極具代表性的傳統小吃，已有數百年的歷史。它與一般早餐常見的豆漿完全不同，豆汁是以綠豆為原料，在製作綠豆粉或粉絲的過程中，將剩下的殘渣進行發酵而成，呈現灰綠色，口感濃稠，最明顯的特徵是帶有強烈的「酸味」與「發酵後的騷味」對於第一次嘗試的人來說，那股氣味常被形容為「像抹布水」或「餿掉的豆漿」，因此被列為大眾眼中最具挑戰性的中國美食之一。

