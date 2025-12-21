瘦成紙片人看起來老10歲！ 「臉凹」不只膠原蛋白流失





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】F4成員吳建豪近日因自拍照引發討論，原本以健身有成、體態精實著稱的他，卻被網友發現雙頰明顯凹陷，與過往形象差異甚大。雖然吳建豪本人回應是拍攝角度與光線問題，但這起事件也讓許多追求減重的民眾開始思考：明明身材練得精實，臉部卻反而顯得蒼老呢，是過度減脂對臉部造成的影響嗎？



減重太快小心顯老態！ 醫曝：臉部凹陷主因有這些



許多人以為臉部凹陷是膠原蛋白流失，但台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理葉秉威醫師指出，其實流失的大部分是脂肪而非膠原蛋白。人類隨著老化時程，臉部會開始從中臉地帶脂肪慢慢減少，其中深層脂肪流失更多。這些脂肪原本支撐著臉部輪廓，一旦流失就容易出現眼窩凹陷、雙頰下垂等老態。

當減重速度過快或運動強度過高時，全身脂肪會大量減少，臉部脂肪也跟著流失。葉秉威醫師提醒極端減重可能導致水分、肌肉與脂肪同步流失，失去這些內部支撐後，皮膚就像洩了氣的氣球般鬆垮。



特別是35歲之後，臉部脂肪流失速度加快，若再加上激烈運動與嚴格飲食控制，凹陷狀態會更加明顯。許多長期跑步的人也會出現所謂的「跑者臉」，因為長期運動及紫外線曝露造成脂肪及膠原蛋白流失法令紋與木偶紋也會隨之加深。



預防臉部凹陷比事後補救更重要 牢記健康減重指南



想要避免臉部脂肪過度流失，葉秉威醫師建議採取「健康飲食加上適量運動」的方式。減重速度應控制在每週0.5至1公斤，避免短時間內大量減重造成皮膚鬆弛。飲食方面需攝取足夠蛋白質，蛋白質攝取量應達每公斤體重1.2至1.6克，總熱量攝取不應低於基礎代謝率。確保身體有足夠營養支持基礎代謝。



此外，運動強度也需要調整，不宜過度運動或反覆節食。葉秉威醫師強調，減重後若出現皮膚鬆弛問題，應以重量訓練為主來增加肌肉量，同時攝取維他命C、蛋白質、Omega-3等營養素幫助膠原蛋白增生。



要特別提醒的是，充足睡眠也很重要，熬夜會加速自由基產生，攻擊健康細胞導致老化。一旦臉部脂肪已經流失形成凹陷，單靠飲食調整很難補回來，因為臉部脂肪與身體脂肪分布不同，即使增重也容易胖到腹部而非臉部。



