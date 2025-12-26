瘦男超養生竟高血脂！「做3事」血液變清澈 膽固醇降50%

記者鄭玉如／台北報導

血管，血液。（示意圖／PIXABAY）

瘦不一定代表健康！心臟外科醫師楊智鈞分享，一名65歲男子身形清瘦，平時注重養生，未料接受血液檢查，驗出血脂超標，屬於典型的「瘦胖子」，在醫師叮囑下進行飲食控制、規律運動、定期追蹤，他的總膽固醇從262降至130mg/dL，降幅達50%。

楊智鈞在臉書粉專指出，許多人的觀念裡認為，肥胖是萬病的根源，只要控制好體重，身材維持精瘦，就不會有心血管問題，但事實並非如此，瘦子仍可能有高血脂，身形纖瘦不代表血管健康，「瘦胖子」反而更易忽視高血脂危機。

廣告 廣告

楊智鈞提到，日前一名65歲男子來到診間，他的步履輕盈、身形清瘦，平時很注重養生。未料血液檢查報告顯示，他的總膽固醇262mg/dL（正常值低於200mg/dL）、三酸甘油脂216mg/dL（正常值小於150mg/dL）、壞膽固醇（LDL-C）166 mg/dL（正常值低於130mg/dL），屬於典型的「瘦胖子」。

楊智鈞解釋，瘦胖子的皮下脂肪雖然不多，看起來也不胖，但脂肪都堆積在內臟和血管裡。這種「看不見的胖」往往比看得見的肥胖更危險，容易讓人失去戒心，進而增加心血管疾病風險，並叮囑男患者進行飲食控制、規律運動、定期追蹤，減少攝取精緻澱粉與高油脂食物，搭配運動，促進身體新陳代謝，維持血管彈性。

男患者遵照醫囑，經過一段時間再檢測，總膽固醇從262降至130mg/dL，降幅達50%；三酸甘油脂從216降到18mg/dL，降幅92%；壞膽固醇從166降至89mg/dL，下降46%，血管變得通暢，血管硬化指數從4.9的紅色警戒，降到3.5的安全範圍。

更多三立新聞網報導

天冷亂泡湯恐猝死！醫揭「7步驟」護心血管：飯後泡很危險

蓮霧味道淡=營養少？營養師揭「4好處」：顧腸、調節免疫

台鐵集電弓損壞！「成功=彰化」南北交通中斷 乘客卡了2小時

10度低溫來了！「急凍3天」恐達強烈大陸冷氣團 拉拉山、太平山有望下雪

