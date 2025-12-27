「瘦瘦丸」將取代瘦瘦針？醫：效果接近但仍難全面替代

近期減重藥物再掀話題。繼注射型「瘦瘦針」週纖達（Wegovy）後，口服型 semaglutide、俗稱「瘦瘦丸」，已通過美國食品藥物管理局（FDA）認證，預計未來上市，引發不少民眾關注是否能「不用再打針」。

近期減重藥物再掀話題。（示意圖／Pixabay）

對此，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼在臉書發文指出，所謂「瘦瘦丸」並非全新藥物，而是既有口服 semaglutide 的升級版本。目前糖尿病患者自費使用的口服藥「瑞倍適」，劑量最高為 14 毫克，而新一代口服減重劑型將劑量提高至 25 毫克，使減重效果更明顯，因而取得減重藥適應症。

不過，蔡明劼提醒，口服與注射型 semaglutide 仍存在差異。現階段口服劑型的適應症包含糖尿病、體重控制及降低心血管風險；而注射型則適用範圍更廣，除上述項目外，還涵蓋青少年減重（12 至 17 歲）及脂肪肝治療（美國核准），因此兩者尚無法完全互相取代。

在療效方面，研究顯示口服瘦瘦丸於 OASIS-4 試驗中，受試者連續使用 72 週，平均體重可下降約 13.6%，效果已接近注射型瘦瘦針。不過，為達到相近效果，口服劑型需使用更高劑量，製造成本隨之提高，未來售價也恐不便宜。

口服瘦瘦丸的問世，確實讓肥胖症治療選項更加多元。（圖／Photo AC）

蔡明劼分析，口服瘦瘦丸的問世，確實讓肥胖症治療選項更加多元，但短期內仍難撼動瘦瘦針在減重市場的主流地位，使用族群可能相對有限。

他也強調，減重治療的關鍵並非選擇「打針還是吃藥」，而是是否適合個人狀況，並由專業醫師進行完整評估與後續追蹤。據了解，口服瘦瘦丸最快將於 2026 年在美國上市，台灣則可能需等到 2027 年之後。

