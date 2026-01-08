瘦瘦丸vs瘦瘦針，減重怎麼選？口服型、注射型差在哪裡？ 很多人最近都在問： 不想打針是不是可以改吃藥？ 吃的效果會不會比較差？ 到底哪一種比較適合自己？ 今天直接帶你一次看懂

瘦瘦丸 使用方式：口服 主要特色： 原本是口服糖尿病用藥 舊劑量約 14 mg 用於糖尿病 新劑量提高到 25 mg 主打減重 屬於「升級版用量」而非新機轉 適應症： 糖尿病、體重控制、降低心血管風險 使用效果： 約 72 週 平均減重約 13.6% 效果接近注射型 使用定位： 口服減重的新選擇/適合不想打針族群/劑量高 價格預期較高

廣告 廣告

瘦瘦針 使用方式：注射 主要特色： 使用多年、技術成熟、藥物結構穩定、臨床數據完整 適應症： 糖尿病、體重控制、降低心血管風險、12–17 歲青少年減重、脂肪肝（美國適應症） 使用效果： 約 68–72 週 平均減重約 15–17% 減重效果穩定一致 使用定位： 目前減重治療主流/臨床角色明確/短期內難以被取代

結論 口服與注射在定位與適應症上仍有差異 目前口服劑型尚無法完全取代注射型 實際選擇仍需依個人狀況、適應症與醫師評估為主

不管最後選擇哪一種，都要記得日常也要養成好習慣，才不會一下子就復胖唷！

搭配日常三招 不復胖 規律吃 不挨餓 三餐時間固定 穩定血糖波動 避免暴食與報復性進食 持續動 不偷懶 維持肌肉量 守住基礎代謝 不用天天高強度 但一定要持續 乖乖睡 不熬夜 穩定荷爾蒙與食慾調節 減少脂肪囤積機會

減重工具是輔助，生活飲食與習慣才是真正關鍵，工具用得好，地基也要顧得穩，成果才留得住。

更多品觀點報導

在人口結構快速轉變的情況下 社會更需要重新檢視不同年齡層的健康支持策略

童仲彥打包票黃國昌沒打瘦瘦針 批綠營名嘴見不得人好

