瘦瘦筆有望成「新一代戒酒神器」？ 醫揭2機制最關鍵：直接阻斷喝酒慾望
潮健康／林昱彣
年末尾牙聚會接踵而來 每喝一口酒都像「直接喝油」
隨著年末尾牙、春酒旺季將至，聚餐飲酒的場合大幅增加，無節制地飲酒更可能為健康帶來隱憂。近年俗稱「瘦瘦筆」的類腸泌素藥物 semaglutide（司美格魯肽），在全球掀起減重熱潮，權威醫學期刊《JAMA Psychiatry》更發表研究指出，該藥物除了減重與控糖，對於「酒精使用障礙」（AUD）」患者竟有減少飲酒量與降低復發的潛力。
對此，李政洋身心診所院長李政洋醫師受訪指出，酒精常被稱為「液體麵包」，每喝一口酒實際上都是在喝下「滿滿熱量」，如同挖一匙油脂進入口中。過量的酒精攝取除了可能引起肥胖，對身體更是會造成全面性的傷害；且酒精成癮被證實與大腦的獎酬機制及心理創傷有關，而semaglutide恰好能作用於大腦中樞，有望為臨床戒酒治療提供新的輔助選擇。
酒精是「愛的廉價替代品」？ 醫：酗酒者往往想自我療癒
李政洋醫師表示，診所因長期配合衛生局執行酒精減量方案，臨床上常規檢測患者的肝功能、膽固醇、三酸甘油脂，以及反映近期飲酒狀況的Gamma-GT數值。「許多患者一抽血就發現數值驚人，不僅出現酒精性肝炎，膽固醇與三酸甘油脂也嚴重超標，心血管風險非常高！」其中輕度酒癮者常缺乏病識感，直到檢查才驚覺健康亮紅燈；而重度成癮者甚至會面臨肝硬化、胰臟發炎，或因股骨頭壞死需置換關節的慘況。
在心理層面，李政洋醫師引用知名成癮專家Gabor Maté的觀點，形容酒精與毒品是「愛的廉價替代品」。事實上不少患者並非單純貪杯，而是因為焦慮、憂鬱、失眠，或過往遭遇創傷（Trauma），試圖藉由酒精自我療癒。「這種藉酒澆愁的行為，反而會加重原有的情緒問題，形成惡性循環！」
阻斷大腦飲酒渴望 瘦瘦筆有望成為「新一代戒酒神器」？
針對《JAMA Psychiatry》研究發現semaglutide能減少酒精渴求的機制，李政洋醫師分析，主要機轉可能來自兩方面：
調節大腦獎酬中樞：GLP-1藥物作用於大腦，能降低物質帶來的愉悅感。李政洋醫師形容，這就像許多減重者提到的消除「食物噪音（Food Noise）」，讓大腦不再一直想著「點餐」；同理，該藥物也可能讓大腦減少對酒精的渴望與呼喚。
強化飽足感：如同進食時容易感到飽足，飲酒者在使用藥物後，也較容易產生「喝夠了」的感覺，進而減少過量攝取的行為。
為了幫助民眾更客觀評估自身狀況，李政洋診所官網更運用AI技術，梳理藥物劑量、週數與體重變化等研究數據，設置了「semaglutide 酒精減量模擬器」。李政洋醫師指出，這套工具能將抽象的研究數據轉化為個人化的參考數值，提升民眾的戒酒動機。
酗酒恐釀「多重器官危機」 瘦瘦筆及時介入竟有保護作用
值得注意的是，對於肥胖合併飲酒問題的族群，semaglutide的價值可能遠超乎體重控制。事實上，semaglutide除了在減重、控糖與降低食物噪音等方面效果卓著，近年來醫學界也陸續發現，semaglutide具有獨立於體重減輕之外的多重器官保護效果，特別是對「心、肝、腎」這三個常受酒精損害的關鍵器官，具有顯著的保護力。
此前「SELECT」臨床試驗證實，semaglutide能顯著降低肥胖及非糖尿病者的心血管事件風險（如心肌梗塞、中風）。更重要的是，數據分析顯示，心血管風險的下降，早在患者體重尚未明顯減輕的試驗前期就已發生。另外，semaglutide也被證實具有緩解脂肪肝的效果，甚至已於今年8月被美國FDA納入治療代謝性脂肪肝（MASH）的適應症。
40歲男酗酒慘罹糖尿病 瘦瘦筆助攻控糖還減少飲酒量
儘管semaglutide展現出戒酒潛力，李政洋醫師強調，目前該藥物在台灣的適應症仍為肥胖與血糖控制，戒酒應視為「附加價值」。臨床上，治療團隊不會單靠藥物，而是結合心理師與個管師，透過政府核准的戒酒藥物，搭配心理諮商處理情緒根源，並由個管師持續追蹤，防範患者中斷治療。
李政洋醫師分享，臨床上曾遇過一名40多歲的「夾心世代」男性，因上有老下有小、工作壓力巨大而長期藉酒紓壓，並合併糖尿病前期。在介入治療並使用GLP-1類藥物後，除了體重與血糖改善，飲酒量也確實隨之減少。李政洋醫師認為，對於此類身體條件尚可、不追求完全滴酒不沾的患者，「酒精減量」是更務實的目標，而藥物在此過程中扮演了極佳的助攻角色。
semaglutide可以幫助戒賭？ 這些成癮行為仍需心理治療介入
既然semaglutide在成癮治療上具有一定潛力，外界好奇未來是否能應用於戒菸或色情成癮？李政洋醫師認為，雖然「獎酬機制」是各類成癮的共同路徑，但不同成癮行為仍有其獨特脈絡。目前除了酒精與菸癮的研究陸續出爐，針對色情、賭博等「非物質成癮」，診所現階段主要倚重心理治療來處理。
李政洋醫師建議，若受肥胖與飲酒問題雙重困擾，除了尋求醫療協助，辨識生活中的「觸發因素」至關重要。無論是飢餓、憤怒、孤單或疲累（HALT），都可能誘發成癮行為。透過專業團隊協助患者在社交焦慮或無聊時刻找到替代的抒緩方式，建立新的人際連結與生活作息，才是邁向身心健康的長久之道。
延伸閱讀：
7成糖友合併肥胖！ 醫：「AI式控糖」助減重，預防腎功能雪崩式下滑
減肥卡關原因找到了！ 食物噪音讓人「整天都想著吃」，醫揭GLP-1藥物2大關鍵作用
