瘦瘦筆爆紅／台灣胖子有多少？ 真實數據嚇死人

台灣每2人就有1人過重，腸泌素類藥物新療法能讓控糖、減重與護心腎一次到位，為代謝治療帶來新突破。圖／東方IC示意畫面

台灣正面臨前所未有的代謝危機。國健署統計顯示，全台20歲以上成人有高達50.3%、約988萬人過重或肥胖；更有超過8成糖尿病患者同時面臨體重問題，形成日益嚴重的「糖胖症」。健保署資料顯示，糖尿病每年醫療支出超過250億元，若加上減重用藥需求，在腸泌素類藥物崛起下，有關減重健康規模經濟將突破千億元。

國健署統計顯示，若以身體質量指數（BMI）與腰圍判定，全台20歲以上成人的過重或肥胖盛行率高達50.3%，等於成年人中每2個人就有一個人胖子，全台約988萬人面臨體重管理問題。中華民國糖尿病學會的資料也指出，超過8成糖尿病患者同時具有肥胖困擾，顯示「糖胖症」已成台灣重大健康隱憂。

從健保署公布的數據來看，若以糖尿病為主要診斷項目計算，國內一年健保醫療申報費用點數高達253.9億點，推算近年每年支出超過250億元。若將糖尿病治療與減肥藥物需求一併納入，台灣減重市場規模應該在千億元以上。

人會發胖，最常踩的雷是吃太好、動太少。高糖、高油、高熱量飲料、炸物、宵夜、手搖杯，那可都是熱量怪獸；再加上飲食不規律，餓了就狂吃，身體就會把熱量鎖定、囤積變成脂肪。長時間久坐、缺乏運動，熱量自然消耗不完，肌肉也越來越少，新陳代謝能力一路往下掉，也是發福原因。

情緒也會偷偷來圓滾滾你。壓力大、心情差的時候，很容易靠「怒吃」來療癒，尤其是甜食或炸物，久而久之變成「情緒性進食」，胖得更快。此外，家族有肥胖史的你，自然也避不掉這天生鐵則。而有些過重則是藥物惹的禍，避孕藥、抗憂鬱劑、類固醇等藥物本來就可能造成體重上升。最後，年紀、懷孕、更年期都會讓荷爾蒙與代謝變慢，肌肉量下降，自然更容易堆積脂肪。

現代人把壓力、熬夜、炸物、手搖杯全部收藏在身體裡了，這些都是肥胖產生原因。圖／東方IC示意畫面

宏謙診所院長林禹喬分析，GLP-1腸泌素類藥物的治療能量能進行三路合擊。GLP-1可促進胰島素抑制升糖素、延緩胃排空、降低食慾。可降低糖化血色素，同時持續減重。以前為了控糖，打胰島素體重會上升，現在血糖和體重一起下降。

同時，有些GLP-1也是心臟與腎臟的保護罩，被證實能降低心血管風險，延緩腎臟惡化。對高風險族群來說，是實質降低死亡風險的關鍵。

GLP-1能逆轉代謝風險，最初研製問世是為了治療糖尿病，發現它對減重效果很好，就像當初為了心臟病開發出威而鋼，沒想到，對勃起有奇效而成壯陽藥物。Anyway，能生產GLP-1腸泌素類藥物的諾華諾德、禮來兩家專利藥廠，也因此水漲船高。

「有人血糖下降、體重變輕、體力變好，藥物還能逐漸減量，少數甚至成功停藥。」林禹喬認為，腸泌素類藥物可讓病症醫療從「延緩惡化」變成「恢復健康」。

美國也是一個深受肥胖症困擾的國家，Tesla執行長馬斯克就曾公開他使用瘦瘦筆加運動減肥，甩肉30磅（13.6公斤）。圖／翻攝自網路



