瘦瘦筆爆紅／糖胖症家屬跪求名單 糖尿病學會選出12家醫療機構

瘦瘦針＋臨床團隊，可成功治療糖胖症，甚至翻轉至健康狀態。圖／宏謙診所

在台灣，糖尿病與肥胖早已不是兩條平行線，而是彼此牽動、相互加劇的「雙重健康危機」。為了從根本解決「糖胖症（Diabesity）」帶來的國民健康威脅，中華民國糖尿病學會攜手全台院所推動「糖心胖三合守護計畫」，並透過跨院所臨床實證，找出真正能同時做到「控糖＋控重＋心腎保護」的頂尖醫療機構。

「糖心胖三合守護計畫」共有122家醫院與診所投入，包括醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所。糖尿病學會理事長楊偉勛分享「美國糖尿病學會2025年指引建議」時強調，初診就必須完成糖、胖、心、腎與其他共病風險評估。因此，第一階段衛教前測就觸及了2,225名民眾，第二階段治療與用藥追蹤則有883名病患參與。

調查清楚顯示，影響糖胖症惡化的體重、腰圍與BMI（身體質量指數）相關知識仍嚴重不足：僅45%知道理想BMI，僅28%了解「減重對逆轉糖尿病的關鍵作用」。也因此，糖尿病學會強調：「未來的糖尿病治療，不只是控糖，而是回到整體代謝健康。」

其中，「腸泌素（GLP-1）」類藥物、也就是民眾熟知的「瘦瘦針、瘦瘦筆」。此類藥物能同時實現「降糖」與「減重」兩大目標，部分專利藥更被證實具備心臟與腎臟保護效果，是目前少數能同時兼顧三重功效的創新治療。

糖尿病學會從122家院所中精選12家臨床表現最亮眼的「糖胖治療神隊友」。圖／陳宏銘攝

為了找出真正能把「控糖＋控重＋心腎保護」三大任務一次做到位、而且真的能讓病人變健康的醫療隊伍，糖尿病學會這次透過實際臨床從122家院所中，最後，挑選12家。醫院方面為：三軍總醫院、台中榮民總醫院、林口長庚醫院、衛福部台北醫院、新光醫院、高雄新政薪醫院。診所部分則：華謙家醫科診所（宏謙診所）、陳宏麟診所、陳霆昌安糖診所、曾競鋒診所、芯禾診所、博新小兒科家庭醫學診所。

無論是糖尿病、還是肥胖症，對患者來說，找到對的醫療團隊，就像拿到了通往健康的地圖。而這份由糖尿病學會以臨床實證選出的12家名單，正是目前台灣治療糖胖症的專業指標。



