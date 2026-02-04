瘦瘦筆讓老態更明顯？體重震盪超過 10% 當心臉垮顯老！掌握 2 步驟才能瘦得漂亮

近年來，藥物輔助減重方式快速崛起，以「瘦瘦筆」為代表的療程，讓民眾能在短時間內達到體重下降的目標。然而，部分民眾在成功瘦身後，臉部卻出現凹陷、鬆垂、輪廓線條模糊等現象，整體氣色也顯得疲憊，甚至被形容「看起來比以前更老」。

聖宜診所台北站前館院長嚴嘉容表示，這類被稱為「瘦老臉」的現象，並非單純變瘦所造成，而是因減重過程中，臉部脂肪與膠原蛋白同步流失，導致支撐不足，進而產生臉部結構性的改變。聖宜診所林雨晴醫師補充，相較於自然老化，「瘦老臉」通常發生更快，也更明顯。因此在臨床上，除了飲食上補充之餘，更可思考同步透過醫美療程維持臉部支撐與緊緻度，更是幫助改善外觀落差、減少顯老的重要關鍵。

快速瘦身警訊：臉部深層支撐也受影響

嚴嘉容院長指出，瘦老臉並非只發生在特定族群，而是與體重下降的速度與幅度密切相關。臨床觀察發現，若三個月內體重下降超過原體重的 10%，臉部出現凹陷與老化的風險明顯增加。尤其對於臉部脂肪量本就較少、年齡接近熟齡階段，或長期處於高壓、作息不規律的人，快速減重後更容易出現夫妻宮凹陷、法令紋加深、臉頰下垂等現象。許多人初期可能誤以為只是短暫的瘦臉變化，但實際上，這往往代表臉部深層支撐已經發生改變，若未及時處理，外觀老化可能逐漸固定下來。

然而，這背後不只是脂肪流失造成的外觀改變，林雨晴醫師指出，近年部分國際研究推測，皮膚相關細胞中可能存在 GLP-1 受體，其活化後參與細胞能量代謝與修復機制的調節，進而影響保護性細胞激素的分泌，可能增加活性氧生成的風險，使成纖維細胞承受較高的氧化壓力。此外，部分研究亦顯示，GLP-1 訊號可能影響特定細胞的能量代謝與葡萄糖利用效率，影響細胞的修復與維持能力；同時，透過影響真皮白色脂肪組織的功能，間接干擾與雌激素及膠原蛋白相關的生成路徑。上述變化皆被認為可能在體重快速下降的情況下，使皮膚深層支撐結構相對減弱，進一步放大或加速臉部老化的外觀表現。

電音波搭配針劑 整合式療程有助重建臉部穩定度

在減重過程中，不僅要控管體重下降速度，也應同步評估皮膚結構與膠原蛋白狀態，必要時結合醫美療程維持支撐與彈性。這些改變會使皮膚深層支撐結構弱化，進而加速臉部老化。

在治療策略上，嚴嘉容院長強調，瘦老臉並非單一問題，因此改善時也不應只依賴單一療程。臨床上，電波與音波療程常被用來處理減重後出現的鬆弛問題，透過刺激深層組織與膠原蛋白反應，協助臉部結構回到較穩定的位置，避免輪廓持續下垂；林雨晴醫師表示，對已出現明顯凹陷的族群，則需進一步透過針劑類填充劑療程，例如膠原蛋白增生劑、玻尿酸進行分層規劃，依據不同部位與流失層次，補足必要的支撐。他指出，真正有效的治療關鍵不在於填補多少，而在於是否經過完整評估，讓支撐回到該在的位置，才能兼顧自然度與安全性，避免過度堆疊所帶來的反效果。



圖/聖宜診所 林雨晴醫師

減重同時更要顧好營養與臉部狀態

嚴嘉容院長最後提醒，瘦老臉的形成，往往同時牽涉減重速度過快，以及脂肪與膠原蛋白的同步流失，因此不論採取何種減重方式，都應特別留意營養攝取是否充足。若在減重過程中長期蛋白質與必要營養素不足，不僅影響身體修復，也會加速臉部支撐流失，使老化問題更加明顯。林雨晴醫師也強調，唯有在專業醫師評估下，透過電音波與針劑等醫美療程穩定臉部結構，同時搭配良好的營養與體態管理，才能讓瘦身成果不只反映在體重數字上，也同步維持自然、有精神的外觀狀態。



圖/聖宜診所台北站前館院長 嚴嘉容醫師



