瘦瘦筆造成「老臉」！醫師解析減重臉垮顯老原因、掌握 2 步驟才能瘦得漂亮

藥物輔助減重快速崛起，「瘦瘦筆」讓民眾能在短時間內達到體重下降的目的。然而，越來越多民眾在成功瘦身後，發現臉部凹陷、鬆垂、輪廓線條模糊等，整體氣色顯得疲憊，甚至被形容「看起來變老」。

聖宜診所台北站前館院長嚴嘉容醫師表示，這類被稱為「瘦老臉」現象，並非單純變瘦所造成，而是因減重過程中，臉部脂肪與膠原蛋白同步流失，導致支撐不足，進而產生臉部結構性的改變。

聖宜診所醫學美容主治醫師林雨晴補充，相較於自然老化，「瘦老臉」通常發生更快，也更明顯。因此，在臨床上，除了飲食上補充之餘，更可思考同步透過醫美療程維持臉部支撐與緊緻度，更是幫助改善外觀落差、減少顯老的重要關鍵。

體重快速震盪超過 10%，臉部深層支撐也受影響

嚴嘉容指出，瘦老臉並非只發生在特定族群，而是與體重下降的速度與幅度密切相關。臨床觀察，若 3 個月內體重下降超過原體重的 10%，臉部出現凹陷與老化的風險明顯增加。

尤其臉部脂肪量本就較少、年齡接近熟齡階段，或長期處於高壓、作息不規律的人，快速減重後更容易出現夫妻宮凹陷、法令紋加深、臉頰下垂等。許多人初期可能誤以為只是短暫的瘦臉，實際上，代表臉部深層支撐已經發生改變，若未及時處理，外觀老化可能逐漸固定下來。

林雨晴提及，近年部分國際研究推測，皮膚相關細胞中可能存在 GLP-1 受體，其活化後參與細胞能量代謝與修復機制的調節，進而影響保護性細胞激素的分泌，可能增加活性氧生成的風險，使成纖維細胞承受較高的氧化壓力。

此外，部分研究亦顯示，GLP-1 訊號可能影響特定細胞的能量代謝與葡萄糖利用效率，影響細胞的修復與維持能力；同時，透過影響真皮白色脂肪組織的功能，間接干擾與雌激素及膠原蛋白相關的生成路徑。

上述變化皆被認為可能在體重快速下降的情況下，使皮膚深層支撐結構相對減弱，進一步放大或加速臉部老化的外觀表現。

電音波 + 針劑！整合式療程重建臉部穩定度

林雨晴提醒，在減重過程中，不僅要控管體重下降速度，也應同步評估皮膚結構與膠原蛋白狀態，必要時結合醫美療程維持支撐與彈性。因為體重快速震盪超過 10% 的改變，會使皮膚深層支撐結構弱化，進而加速臉部老化。

嚴嘉容強調，瘦老臉並非單一問題，因此，改善時也不應只依賴單一療程。臨床上，電波與音波療程常被用來處理減重後出現的鬆弛問題，透過刺激深層組織與膠原蛋白反應，協助臉部結構回到較穩定的位置，避免輪廓持續下垂。

對已出現明顯凹陷的族群，則需進一步透過針劑類填充劑療程，例如，膠原蛋白增生劑、玻尿酸進行分層規劃，依據不同部位與流失層次，補足必要的支撐。林雨晴提醒，關鍵不在於填補多少，而在於是否經過完整評估，讓支撐回到該在的位置，才能兼顧自然度與安全性，避免過度堆疊所帶來的反效果。

醫師提醒！減重莫忘顧好營養與臉部狀態

嚴嘉容提醒，瘦老臉形成同時牽涉減重過快，以及脂肪與膠原蛋白的流失。因此，不論採取何種減重方式，都應留意營養攝取是否充足，若長期蛋白質與必要營養素不足，不僅影響身體修復，也加速臉部支撐流失，讓老化更明顯。

林雨晴呼籲，唯有在專業醫師評估下，透過電音波與針劑等醫美療程穩定臉部結構，同時搭配良好的營養規劃與體態管理，才能讓瘦身成果不只反映在體重數字上，也能同步維持自然美好、精神飽滿的外觀狀態，成就由內而外的自然美。

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚