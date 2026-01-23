「瘦瘦筆」不只改變體重！康乃爾研究揭示：美國家庭飲食變化、食品支出下降5.3%

撰文＝林玉婷

隨著抑制食慾的GLP-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonists）在美國快速普及。這類藥物在台灣因為施打針劑外型的關係，多被俗稱為「瘦瘦筆、瘦瘦針」。一項最新研究指出，這不僅是一場醫療與減重趨勢，更正在實質改變家庭層級的食物購買行為。

該研究由康乃爾大學（Cornell University）SC Johnson 商學院團隊主導，並與其他美國學者合作，發表於《Journal of Marketing Research》，透過實際交易資料分析GLP-1用藥後的消費變化，結果顯示其影響已延伸至整個食品與餐飲市場。

用藥半年內 家庭雜貨支出平均減少5.3％

研究團隊結合具代表性的美國家庭問卷資料與實際購物交易紀錄，追蹤消費者在開始使用GLP-1藥物前後的飲食支出變化。結果顯示，只要家庭中有一名成員開始使用GLP-1藥物，該家庭在用藥後6個月內的雜貨支出平均下降5.3%。

若進一步區分收入層級，高收入家庭的支出降幅更達8.2%，顯示這類藥物對飲食需求的影響，並非只發生在特定社經族群，而是具有廣泛性。

高熱量、加工食品首當其衝 零食類別降幅最大

從食品品項來看，支出下降並非平均分布，而是高度集中於高熱量、加工度高的食品類別。研究發現，多數食品類別的消費金額皆出現下滑，其中以「鹹味零食」的降幅最為顯著，支出減少達10.1%。

研究指出，GLP-1藥物透過抑制食慾與延緩胃排空，降低消費者對高熱量、非必要性食品的需求，最先被削減的正是過去高度仰賴衝動型消費的加工食品。

值得注意的是，支出下降不限於俗稱的垃圾食物，連雞蛋、麵包與肉類等生活必需品的採購量也出現小幅下滑。這證實了藥物並非單純改變口味，而是系統性地降低了對食物整體的攝取需求。

少數品項逆勢成長 優格支出增加最明顯

相較於多數品項的下降，研究也觀察到少數食品類別出現方向性成長。其中，優格類產品的支出增加幅度最為明顯。研究團隊推測，這可能與GLP-1使用者在飲食選擇上，轉向較具飽足感、蛋白質含量較高、且被普遍認知為「健康」的食品有關，反映用藥後的飲食結構不只是「吃得少」，而是「吃得不同」。

此外，研究觀察到，消費者並非完全放棄零食或加工食品，而是出現了結構性的替代行為：

1、包裝規格改變：消費者傾向放棄大包裝，轉而購買小容量包裝。

2、追求高密度營養：比起高熱量、低營養的產品，用藥者更傾向選擇營養密度更高或具有特定功能性的替代品，反映出「吃得少，但要吃得精」的邏輯。

外食需求同步下降 速食與咖啡店支出減少8％

GLP-1的影響不僅發生在家庭雜貨採購，也同步反映在外食市場。研究顯示，家庭在速食店、咖啡店與其他有限服務型餐廳的支出，平均下降8.0%。研究指出，這代表藥物對食慾與進食頻率的影響，已擴及即時消費與外食行為，對高度依賴來客數與頻次的餐飲型態，構成結構性挑戰。

此外，研究也發現用藥後酒精類支出亦出現下降，這對食品飲料產業而言是個重要的警訊。

影響具持續性 但停藥後消費行為會回彈

從時間軸來看，這些飲食與支出變化在用藥後1年內仍然存在，雖然在6個月後出現部分趨緩，但整體仍低於用藥前水準。

研究也追蹤停止使用GLP-1藥物的家庭，結果顯示，一旦停藥，雜貨支出會逐步回升，接近原本水準；同時，其食品購買結構也略微轉向較不健康的組合，甚至相較於最初基準出現小幅倒退。

這顯示GLP-1對飲食行為的影響具有持續性，但仍高度依賴藥物使用狀態，而非永久性行為改變。

對食品產業的結構性意義正在浮現

研究團隊指出，隨著GLP-1藥物使用人口持續成長，其對食品需求的影響已不再是邊際現象，而可能逐步重塑市場結構。

高度仰賴高熱量、加工食品與衝動型消費的品牌，未來可能面臨長期需求下修風險；相對地，強調蛋白質、營養密度與功能性的食品品類，則可能在GLP-1時代中取得相對優勢。

研究結論強調，GLP-1藥物不僅是一項醫療創新，更是一股正在改寫飲食需求的結構性力量。隨著「瘦瘦筆」在美國與其他市場持續普及，其對食品供應鏈、產品設計與市場預測的影響，已成為食品產業無法忽視的新變數。