「瘦瘦筆」夯翻天 藥師解析猛健樂減重效果與風險

成大醫院斗六分院藥劑部指出，相關減肥藥物雖具減重效果，但並非萬靈丹，使用前須審慎評估其適應症與潛在風險。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】近年來在健康意識抬頭與外型審美影響下，減重議題備受關注，其中俗稱「瘦瘦筆」的減重針劑更成為民眾熱烈討論的焦點。成大醫院斗六分院藥劑部指出，相關藥物雖具減重效果，但並非萬靈丹，使用前須審慎評估其適應症與潛在風險。

藥師王郁淇指出，猛健樂屬於醫師處方用藥，並非人人適用，必須經醫師完整評估後才能使用。（圖／記者蘇榮泉攝）

成大醫院斗六分院藥劑部藥師王郁淇說明，猛健樂（Mounjaro），學名為 Tirzepatide，原為治療第二型糖尿病的處方藥物，屬於新一代腸泌素受體促效劑，可同時作用於 GLP-1 與 GIP 兩種腸泌素受體，透過促進胰島素分泌、延緩胃排空及增加飽足感，達到穩定血糖與體重控制的效果，因此在坊間被稱為「減重針」。

王郁淇指出，猛健樂屬於醫師處方用藥，並非人人適用，必須經醫師完整評估後才能使用。臨床上常見副作用多為腸胃道不適，如噁心、嘔吐、腹瀉或胃部不適，通常發生於用藥初期，多數患者在持續使用數週後可逐漸改善。

王郁淇強調過於快速的減重，也可能增加肌肉流失，進而提升肌少症或骨質疏鬆的風險。（圖／記者蘇榮泉攝）

此外，用藥期間仍可能出現低血糖相關症狀，包括頭暈、心悸、冒冷汗或視線模糊等，若發生相關不適，應立即補充含糖食物，並回診與醫師討論是否調整劑量，以確保用藥安全。

王郁淇強調，部分研究顯示猛健樂對體重控制具有一定成效，但藥物僅是輔助工具，若未同步調整飲食內容與生活型態，停藥後仍可能出現體重反彈。過於快速的減重，也可能增加肌肉流失，進而提升肌少症或骨質疏鬆的風險。

藥師提醒，健康減重應以均衡飲食、攝取原型食物及培養規律運動為基礎，並在醫師評估與專業追蹤下使用藥物，才能兼顧體重管理與整體健康，避免因錯誤期待而衍生不必要的健康風險。

