瘦瘦針不只減肥還防癌！權威期刊：降大腸癌、乳癌發生率

瘦瘦針不只治療糖尿病，幫助減重、改善脂肪肝，現在也被權威醫學期刊證實有抗癌的效果！以色列一項追蹤超過6300人、長達7年的研究顯示，同時患有糖尿病與肥胖症的病人，癌症風險出現了顯著的下降趨勢。

研究：不只降血糖、體重！癌症風險也下降

長庚醫院皮膚科醫師吳明穎醫師引述一篇發表於2025年權威醫學期刊《The LANCET》（刺胳針）子期刊的最新研究，一個以色列的研究團隊深入觀察這群糖尿病且肥胖的患者，使用了「瘦瘦針」之後，長達7年的癌症風險變化，為瘦瘦針的潛在功效提供了強而有力的科學證據。

研究結果顯示，第二型糖尿病患者，且合併有肥胖症的患者，在使用了俗稱「瘦瘦針」的的GLP-1受體促效劑後，不僅血糖和體重都成功下降，研究人員更驚訝地發現，整體罹患癌症的比率也出現了顯著的下降趨勢。

大腸癌、乳癌風險齊降！整體保護力達41%

研究進一步分析，用瘦瘦針的族群，在於國人癌症發生率最高的大腸直腸癌，以及女性常見的乳癌、子宮癌方面，都有顯著的保護效果，而整體癌症的發生率則下降達41%，這意味著它可能成為未來預防癌症的重要輔助工具。

綜合研究數據與臨床觀察，瘦瘦針正逐漸從單純的糖尿病與減重治療，擴展至潛在的癌症預防應用。雖然目前仍需更多隨機對照試驗與不同族群的長期追蹤，以確認其抗癌機制與安全性，但這項重磅研究，已為其多重健康效益奠下重要科學基礎，或許未來有機會在醫學領域中更亮眼的表現。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／吳明穎醫師

