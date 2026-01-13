瘦瘦針不只減重 +CGM兼顧控糖、減重、護心腎

59歲鄭先生和76歲蔡女士為第2型糖尿病患者，透過瘦瘦針及連續性血糖監測器兼顧控糖、減重及護心腎。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕俗稱「瘦瘦針」的腸泌素，掀起減重風潮，事實上，它更是幫助糖友保護心血管與腎臟的神隊友。59歲的鄭先生，11年前被診斷出第2型糖尿病，長期嚴格飲食控制與複方口服藥物治療，造成不小心理負擔，2023年健檢發現曾有無症狀腦中風情形，隔年又出現微量蛋白尿，腎功能進入慢性腎臟病第3期，去年在醫師建議下，保留具腎臟保護效果的口服排糖藥，加上每週低劑量瘦瘦針，兼顧控糖、腎臟與心血管保護，目前糖化血色素穩定約6.5%，微量蛋白尿消失，腎功能穩定，身形呈現結實體態，生活品質提升。

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧表示，瘦瘦針在減重界造成瘋潮，但很多人卻忽略它最初是為治療糖尿病研發，可控糖、減少重大心血管疾病的發生，降血糖效果通常在施打後第1天就可見效，結合連續性血糖監測器(CGM)，可產生1加1大於2的效果，打造「快速、精準、可調整」的控糖模式，原本需要數月才能穩定的血糖，最快2週內就能精準達標。

彭瓊慧指出，體重控制是控糖的核心，若第2型糖尿病人同時有過重或肥胖問題，應優先考慮腸泌素，若病人本身就是心血管疾病高風險族群(如曾中風、心肌梗塞、裝心臟支架)，使用腸泌素可降低未來心血管事件與死亡風險；特定腸泌素甚至能改善蛋白尿、延緩慢性腎臟病、降低洗腎風險。

不過，她也提醒，腸泌素並非萬能，年紀較大、糖尿病病程較久、胰臟已無足夠胰島素分泌能力的病人，即使使用腸泌素，其降糖效果有限，仍需胰島素輔助。

腸泌素需1週打1次，第2型糖尿病友使用特定組合的血糖藥物治療持續6個月後，糖化血色素仍高於 8.5 %等才符合健保給付，自費1個月約4000元至1萬5000元。

