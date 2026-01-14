瘦瘦針不只能減重！控糖、護心腎⋯醫揭「腸泌素搭1物」效果更好

59歲鄭男是第2型糖尿病患，長期透過飲食控制與藥物治療，病情原本維持穩定，近2年卻陸續發現出現無症狀腦中風、微量蛋白尿、腎功能異常等症狀。醫師建議保留具腎臟保護效果的口服排糖藥，並搭配低劑量「瘦瘦針」，以同時兼顧血糖控制、腎臟與心血管保護。調整治療後，鄭先生目前糖化血色素穩定維持在約6.5%，蛋白尿消失，腎功能趨於穩定，維持良好生活品質。











奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧表示，俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物，近年在減重界造成風潮，事實上它最初是為治療糖尿病研發的治療藥物，可控糖、減少重大心血管疾病的發生，降血糖效果通常在施打後第1天就可見效，結合連續性血糖監測器（CGM）控糖效果更佳，原本需要數月才能穩定的血糖，最快2週內就能精準達標。

3類人適用腸泌素



彭瓊慧說明，依據美國糖尿病學會（ADA）指引，腸泌素藥物的降血糖效果已與胰島素同級，且僅在血糖偏高時才會促進胰島素分泌，單獨使用時幾乎不會引發低血糖。除穩定血糖外，特定腸泌素亦經實證，可降低心血管事件風險並改善蛋白尿，對於合併心血管疾病或慢性腎臟病的第2型糖尿病患者，能提供額外的器官保護效益。

彭瓊慧指出，臨床上適合使用腸泌素藥物的對象包括：

體重過重的第2型糖尿病患者

曾發生中風或接受心臟支架手術的心血管高風險族群

已出現蛋白尿的糖尿病腎病變患者

彭瓊慧補充，若病程已久、胰臟功能明顯衰退，單靠腸泌素類藥物的效果有限，仍需合併胰島素治療，才能達到理想的控糖成效。





腸泌素搭配CGM控糖效果更好



彭瓊慧強調，許多糖友平時缺乏自主監測血糖的習慣，容易錯過餐後高峰與夜間低血糖，往往3個月回診才量1次糖化血色素或指尖血糖，每年僅有4次調整藥物的機會，恐錯失即時調整治療的黃金期。

彭瓊慧說，反之，控糖成功的病人，不論罹病時間長短，一旦開始使用連續性血糖監測器，則能24小時連續監測血糖，每天產生上千筆數據，便能自行掌握每日血糖變化；醫師也能清楚掌握血糖起伏的即時數據，在短短1～2週內就清楚了解藥物的實際效果，快速調整治療處方，避免無效用藥。

彭瓊慧提到，連續性血糖監測器與腸泌素藥物搭配使用，可幫助糖尿病患者控糖、減重、護心腎，還能預防心血管疾病發生，對糖尿病友來說更是一大助力，在門診中約有一半以上的糖尿病友透過瘦瘦針搭配連續性血糖監測器，可達到有效控糖治療，重新掌握健康。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為瘦瘦針不只能減重！控糖、護心腎⋯醫揭「腸泌素搭1物」效果更好