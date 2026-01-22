瘦瘦針不打後復胖極快？ 大數據分析卻顯示減重成果可以持續
以「瘦瘦針」姿態風靡全球的GLP-1藥物，因為能夠明確降低肥胖病人的食慾，減重效果相當顯著。但是一些研究指出停藥之後，復胖的速度也很快。不過，一個大數據研究顯示，實際上使用瘦瘦針的患者大多都能維持減重的成果。
數據分析公司nference向路透社展示的數據顯示，研究人員發現，在美國大型學術醫療網接受治療的數千名患者中，在停止使用司美格魯肽（Semaglutide，諾和諾德銷售商品名為Ozempic「胰妥讚」, 和Wegovy「週纖達」） 或替澤帕肽（Tirzepatide，禮來銷售商品名為Mounjaro「猛健樂」和 Zepbound） 18個月後，大多數人仍能維持體重，甚至進一步減重。
這項數據與諾和諾德藥廠（Novo Nordisk）基於臨床試驗的發現截然不同。該丹麥藥廠此前曾警告，若中斷治療，許多患者將很快恢復失去的體重。
真實世界數據 vs. 臨床試驗
nference科學長桑德拉拉姜（Venky Soundararajan）向路透社表示：「我們真實世界證據的含義，並非復胖風險微不足道，而是在常規護理中，維持減重成效是可行的。」他認為這為肥胖症管理鋪平了道路，未來或許能預測誰可以安全停藥、誰需要間歇性治療，而誰又需要持續用藥。
研究人員指出，在最後一次用藥紀錄後接受過健身運動諮詢的患者，維持減重效果的可能性，是未接受健身運動諮詢者的近兩倍。
停藥後復胖機率的中位數是「0％」
nference運用人工智慧（AI）分析了1400萬份醫囑以及1500萬份醫療紀錄，得到超過13.5萬名患者的臨床數據，觀察停藥6個月後的表現。
Tirzepatide系列的「猛健樂」等藥物使用者，約28%的人體重回升，約36%的人成功維持體重，約36%的人體重持續下降。這個群體的樣本有1.8萬人。
而使用Semaglutide系列「胰妥讚」或「週纖達」用藥者，約33%的人體重回升，約32%的人維持體重，約35%的人持續減重。這個群體的樣本有3萬7500人。
綜合數據顯示，停藥六個月後，這些曾用 GLP-1藥物減重的患者，體重復胖的中位數為0%。桑德拉拉姜因此認為，這顯示典型患者在此時已進入「體重穩定點」。
藥物只是輔助，習慣才是關鍵
儘管諾和諾德與禮來（Eli Lilly）把肥胖視為需要長期服藥的慢性病，但美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長凱斯勒（David Kessler）認為，維持減重效果的關鍵在於飲食習慣的調整。他指出，GLP-1藥物只是暫時抑制卡路里攝取，藥效消失後，「重點在於你是否在服藥期間學會了調整飲食方式。」
nference的團隊也同意行為改變是關鍵，但也懷疑這類藥物可能誘發了能量平衡、食慾調節或脂肪燃燒機制的改變，且這些改變在停藥後依然持續。
這項大數據研究為觀察性研究，尚未經過同儕審核，且未完全排除患者的其他醫療狀況、用藥劑量或生活方式等變數。nference希望這能引發更廣泛更深入的臨床研究，
