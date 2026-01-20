瘦瘦針不是人人都能打！這3類人容易腸胃嚴重不適、停藥後體重大反彈

體重不重、腸胃道敏感、孕婦都不建議打瘦瘦針，除了副作用明顯，更有健康風險。

最近瘦瘦針大爆紅，不少人看到朋友短時間內體重明顯下降，也想跟風使用。但是藥師廖偉呈提醒，瘦瘦針並非人人適合，有3類人使用後，可能產生嘔吐、腹瀉、脹氣等腸胃不適問題，停藥後，甚至體重就明顯回彈。

第一類：想快速瘦但體重本身不重的人

許多人為了婚禮、旅遊拍照更好看，想短期內瘦臉或瘦腰，容易被市面上「快速減重」的宣傳洗腦。然而，瘦瘦針會降低食慾與總熱量攝取，可能造成肌肉流失、體力下降，甚至降低基礎代謝率。研究也顯示，停藥後體重回升是常態，許多人會回到接近或原本的體重，得不償失。

第二類：腸胃道高風險族群

打瘦瘦針最常見的副作用，有噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、胃脹及胃排空變慢。如果本身有嚴重胃食道逆流、胃排空障礙、胃輕癱、發炎性腸道疾病，或腸胃敏感容易脹氣的人，使用後不只是「不舒服」，更可能出現吃不下、睡不好、上班崩潰，生活品質大幅下降。

第三類：明確禁忌族群

1.甲狀腺髓質癌（個人或家族史）、第2型多發性內分泌腫瘤症候群者，應避免使用。

2.胰臟炎病史施打這類藥物也可能增加胰臟負擔，需要醫師嚴格評估。

3.孕婦、哺乳或計畫懷孕者，目前安全性資料不足，不建議使用。

廖偉呈強調，許多人問「我可不可以打？」其實更重要的是先問自己「我適不適合用？」。瘦瘦針雖能幫助減重，但錯誤使用或忽略健康條件，反而可能帶來腸胃不適、代謝下降、復胖，甚至健康風險。使用前務必諮詢專業醫師，評估自身狀況。



