瘦瘦針不良通報2年增8倍 醫師警告出國掃貨5風險

（中央社記者陳婕翎台北9日電）近期社群平台現日本掃貨瘦瘦針心得，不少民眾躍躍欲試，醫師警告瘦瘦針不良通報2年暴增8倍，劑量錯用、混淆用法、自行調整等，是出國自行購買5大風險，應赴醫療機構專業諮詢。

不少民眾想趁著過年出國旅遊順道買瘦瘦針，開業診所院長魏士航聽了搖頭，他今天透過新聞稿提醒，引用一篇發表於衛生保健（Healthcare）期刊的研究，回溯分析美國食品藥物管理局（FDA）不良事件通報系統（FAERS）近6.6萬筆資料。

廣告 廣告

這份研究發現，GLP-1/GIP雙重受體促效劑，也就是瘦瘦針相關通報數，從2022年的不到5000件增加到 2024年超過3.7萬件。魏士航說，成長最快、最常見的不良事件並非罕見副作用，而是用藥劑量錯誤，包含施打劑量不正確、重複施打、漏打，及施打時程混亂。

魏士航表示，民眾出國自行購買瘦瘦針時，最常見的5 大風險之一，就是劑量使用錯誤。第2種風險就是台灣與日本劑型設計不同，若民眾未充分理解劑型差異，自行購買後很容易在實際使用時發生混淆。

魏士航說，台灣核准使用的是多劑量預充填筆設計，每支筆內含4個固定週劑量，同1支筆供同1名病人連續使用4週，每週使用1次，用完4次後整支丟棄；日本常見的則是每週1支的單劑量注射筆，通常1盒提供2支，每週用完1支即丟棄。

第3種風險是未依劑量遞增機制，自行加量或跳階。魏士航表示，所有 GLP-1 相關藥物都有明確的劑量遞增機制，每一次劑量調整，都應透過醫師評估並觀察身體反應，而非自行「覺得沒效就加量」，更不建議跳過中間劑量。

第4種風險為劑量不足或漏打，導致效果打折與復胖。魏士航說，雖然劑量不足與漏打不一定立刻引發明顯不適，但會讓療效大打折扣，減重進度停滯，或因感受不到效果而中途放棄治療，增加復胖風險。對有血糖問題的人來說，不穩定給藥節奏可能導致血糖波動變大。

「自行調整劑量，恐引發嚴重併發症」是第5種風險，魏士航表示，去年期刊曾發表過1名39歲男性臨床案例，自行購買瘦瘦針，因缺貨跳過原本劑量階段，直接加打高劑量，最終引發極度低血糖、骨髓抑制、敗血症與多重器官衰竭，被送進加護病房治療長達25天。

魏士航提醒，先不論海關入境規定，瘦瘦針對保存溫度有明確要求，若在跨國攜帶與保存過程中缺乏完善的溫控管理，可能影響藥效，甚至增加污染風險，瘦瘦針應經專業評估與醫療追蹤，避免自行購買、施打或調整劑量，才能遠離風險。（編輯：張銘坤）1150209