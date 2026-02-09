瘦瘦針不良通報2年增8倍

過年出國旅遊順道買瘦瘦針？瘦瘦針話題持續發燒，不少網友更在Threads上分享從日本「掃貨」心得，讓不少人也跟著躍躍欲試。魏士航醫師提醒，先不論海關入境規定，瘦瘦針並非一般保健品，能買到藥，不代表一定適合自己，若未經專業評估與醫療追蹤，自行購買、施打或調整劑量、缺乏後續醫療追蹤，減重過程反而容易出現偏差，風險恐怕不只是噁心、便祕等不適症狀。尤其過年期間聚餐多、作息容易被打亂，若擔心飲食失控，與其急著嘗試藥物，不如先從飲食選擇、進食節奏與生活作息著手，讓身體先回到相對穩定的狀態。

統計顯示，相關不良事件的FDA通報量在短短兩年間暴增八倍，關鍵原因多半與「用法錯誤」有關。魏士航醫師指出，一篇發表於《Healthcare》期刊的研究，回溯分析美國FDA不良事件通報系統（FAERS）近六‧六萬筆資料，發現與Tirzepatide（GLP-1/GIP雙重受體促效劑）相關的通報數，從二○二二年的不到五千件，增加到二○二四年超過三‧七萬件。其中成長最快、最常見的不良事件，並非罕見副作用，而是「用藥劑量錯誤」，包含施打劑量不正確、重複施打、漏打，以及施打時程混亂。

魏士航醫師表示，台日劑型設計不同，容易混淆用法。民眾未充分理解劑型差異，自行購買後很容易在實際使用時發生混淆。且，每一次劑量調整，都應透過醫師評估並觀察身體反應，而非自行「覺得沒效就加量」，更不建議跳過中間劑量。

研究也顯示，「意外劑量不足」與「漏打」同樣是常見錯誤。這類情況雖然不一定立刻引發明顯不適，卻會讓療效大打折扣，減重進度停滯，甚至因感受不到效果而中途放棄治療，增加復胖風險。對於本身有血糖問題的人來說，不穩定的給藥節奏，也可能導致血糖波動變大。

自行增加或調整劑量，被醫界視為高風險行為。去年發表於《Cureus》期刊的一則臨床案例指出，一名三十九歲男性因自行購買Tirzepatide，並在缺藥情況下跳過原本的劑量階段、直接加打高劑量，最終引發極度低血糖、骨髓抑制、敗血症與多重器官衰竭，被送進ICU治療長達二十五天。

此外，魏士航醫師也提醒，這類藥物對保存溫度有明確要求，若在跨國攜帶與保存過程中缺乏完善的溫控管理，可能影響藥效，甚至增加污染風險。