瘦瘦針之風吹起 南韓健身業面臨恐怖倒閉潮

南韓消費者掀起「施打瘦瘦針」風潮，竟然引發健身房倒閉潮。

南韓東亞日報報導，南韓吹起「打瘦瘦針」的熱潮，有越來越多人認為，如果打瘦瘦針就可以達到減肥效果，那就不需要再上健身房讓自己累得個半死。結果造成南韓今年1月，就有多達70間健身房倒閉，創下歷年來新高。（葉柏毅報導）

報導說，「瘦瘦針」導致南韓人的健身風潮衰退中，一名住在首爾江南區的33歲男性上班族就表示，由於他現在開始施打市面熱銷的瘦瘦針「猛健樂」，成果顯著，比他上健身房運動還更快看到效果，因此他果斷不再續約健身房會員。

廣告 廣告

這名上班族說，健身房年費要花大約90萬韓元，合台幣約1.9萬元，如果再上私人教練課程，一個月得花上數十萬韓元，但如果每個月打猛健樂，每個月只需花30萬到40萬韓元，合台幣約6千到8千元，不但省錢，而且可以更快看到成效。

除了瘦瘦針對影響之外，南韓消費者對運動的態度出現變化，也是導致健身房業績下降的原因。過去，南韓大眾將運動視為「打造好身材的手段」，但現在越來越多人，只想將運動作為「可以享受的休閒活動」；在這種心態改變下，年輕人偏好戶外團體跑步，不用太費力，還可以聊天，而不想再在健身房內像倉鼠一樣拚命跑跑步機獨自訓練。