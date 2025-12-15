瘦瘦針亂象多！民眾組團一起打拼便宜 劑量過重導致狂吐

台灣肥胖醫學會最新公布「台灣成人肥胖臨床實務指引」，大幅放寬用藥標準。過往建議BMI大於30，應直接使用瘦瘦針，BMI介27至30，應合併一項肥胖相關合併症，如三高或心血管疾病等共病，且經3個月飲食、運動控制失敗後，才能用藥物。最新指引為BMI大於27，且有合併症時，就可直接使用瘦瘦針，而BMI介於24至27間、腰圍超標、又有併發症的微胖族、泡芙人，應先要求改善生活型態，若3至6個月未達減重目標，即可用藥。

近年瘦瘦針興起卻也造成氾濫亂象，許多不需使用減重藥的民眾也人手一針。（ 圖／小紅書@波士頓小綿羊）

台灣肥胖醫學會理事長林文元指出，肥胖是大腦、環境與身體多重因素交互作用的結果,不只影響外觀,更會造成心血管、代謝等全身性共病，是需要終身照護的「慢性復發性疾病」，治療重點為建立長期的生活習慣行為改變。

全台過半民眾面臨過重或肥胖問題，近年瘦瘦針興起卻也造成氾濫亂象，許多不需使用減重藥的民眾也人手一針。根據《聯合新聞網》報導，一位不具名醫師表示，瘦瘦針一個月費用約2萬多元，但有些民眾覺得太貴，因此有診所私下將瘦瘦針藥物抽出後，以一針1500元分批銷售，打了2針後，民眾覺得減重有成，就停藥了，但後續立刻復胖，另外，也有部分藥局私下賣瘦瘦針給一般民眾，一次就賣出好多盒瘦瘦針，民眾亂打恐有不良後果，就有人施打劑量過高，導致腸胃不適的副作用非常嚴重，甚至狂吐。

長期使用GLP-1類藥物可能導致肌肉流失、造成肌少症，尤其高齡者治療一定要由專業團隊監測管理。林文元提醒，減重藥物帶來很多好處，但應被視為輔助，且需長期控制，並非只追求短期速成,否則可能容易復胖。藥物使用評估需諮詢專業醫師,降低不當使用副作用及相關風險,維持良好生活習慣。

肥胖是大腦、環境與身體多重因素交互作用的結果，是需要終身照護的「慢性復發性疾病」。 （示意圖／Pexels）

台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵補充，全球GLP-1類藥物產能僅能覆蓋1億人，但全球肥胖人口超過10億，世界衛生組織建議應優先針對最高需求族群給藥，並搭配行為治療、生活型態改變來維持療效，同時也要阻斷致病環境，如推動無糖飲料政策。

新版指引強調，肥胖應同時評估BMI、腰圍、身體組成(肌肉與脂肪比例)及代謝風險，治療選項應包括生活型態調整、藥物治療、運動、心理支持等，並針對老年人、懷孕婦女等制定專屬照顧原則。

