瘦瘦針亂象！「組團打」劑量過重竟狂吐 當心網購.代購觸法

促進胰島素分泌的GLP-1腸胃荷爾蒙藥物，俗稱「瘦瘦針」，近年引發民眾搶購，也造成氾濫亂象。有醫師透露，有診所私下將瘦瘦針藥物抽出後，以一針1500元分批銷售，還有部分藥局私下販賣，造成民眾團購亂象。

瘦瘦針價格3千至上萬 診所1針1千5分批銷售

「瘦瘦針」亂象頻傳，有醫師透露，因為瘦瘦針價格約落在3000元至數萬元不等，曾聽聞某間診所將瘦瘦針藥物抽出，以一針1500元分批銷售，有民眾打了二針覺得減重有成因此停藥，結果又復胖，花了冤枉錢。

還有部分藥局私下賣瘦瘦針，民眾團購回家自行施打，疑似施打劑量過高，導致腸胃不適、嘔吐等副作用。

甚至有境外網站販售日本製造的瘦瘦針，提供各種規格讓民眾挑選，也有人在臉書上公開販售，宣稱是來自日本的瘦瘦針，但若真的購買就會觸法。

注意！瘦瘦針屬處方用藥 網購、代購觸法

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，瘦瘦針是處方藥，假如民眾上網就買得到，一定是非法的藥物，可能就不是安全的瘦瘦針。

黃彥儒說明，在醫院醫師開處方箋、藥局調劑，合理使用之下，才會有所謂藥害救濟保障，但如果是從網路上非法取得藥物，等於就沒有這個保險。

黃彥儒強調，瘦瘦針屬於處方藥物，應由醫師診斷後才能施打，並須定期追蹤，瘦瘦針以台灣的像猛健樂來講，它就有六種劑量，其實也需要藥師教民眾如何施打，才會減少副作用的產生。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒。圖／台視新聞

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

